https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1057702911.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:38+0300
2022-06-21T14:38+0300
2022-06-21T14:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
boris johnson
ingiltere
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları dahil bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html
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recep tayyip erdoğan, boris johnson, ingiltere
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
14:38 21.06.2022 (güncellendi: 14:53 21.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları dahil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.