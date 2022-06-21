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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:38+0300
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recep tayyip erdoğan
boris johnson
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları dahil bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html
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recep tayyip erdoğan, boris johnson, ingiltere

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

14:38 21.06.2022 (güncellendi: 14:53 21.06.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOErdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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