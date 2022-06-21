https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-erdogan-ingiltere-basbakani-johnson-ile-telefonda-gorustu-1057702911.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:38+0300

2022-06-21T14:38+0300

2022-06-21T14:53+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

boris johnson

ingiltere

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları dahil bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html

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recep tayyip erdoğan, boris johnson, ingiltere