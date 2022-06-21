https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, tahıl koridoru için düzenlenecek olan 4'lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Zirveye... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:27+0300
2022-06-21T17:27+0300
2022-06-21T17:37+0300
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Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri katılacak.
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cumhurbaşkanlığı, rusya, ukrayna, istanbul, bm, tahıl
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da
17:27 21.06.2022 (güncellendi: 17:37 21.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, tahıl koridoru için düzenlenecek olan 4'lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılacağı belirtildi.
Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri katılacak.