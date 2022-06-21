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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, tahıl koridoru için düzenlenecek olan 4'lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Zirveye... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:27+0300
2022-06-21T17:37+0300
cumhurbaşkanlığı
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
istanbul
bm
tahıl
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Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri katılacak.
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cumhurbaşkanlığı, rusya, ukrayna, istanbul, bm, tahıl

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da

17:27 21.06.2022 (güncellendi: 17:37 21.06.2022)
© WikipediaTahıllar
Tahıllar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Wikipedia
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, tahıl koridoru için düzenlenecek olan 4'lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılacağı belirtildi.
Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri katılacak.
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