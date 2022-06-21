https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, tahıl koridoru için düzenlenecek olan 4'lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Zirveye... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T17:27+0300

2022-06-21T17:27+0300

2022-06-21T17:37+0300

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bm

tahıl

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Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri katılacak.

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cumhurbaşkanlığı, rusya, ukrayna, istanbul, bm, tahıl