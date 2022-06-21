https://tr.sputniknews.com/20220621/danimarka-ve-hollanda-gaz-tedarikinde-birinci-seviye-acil-durum-alarm-rejimini-uygulamaya-koydu-1057716559.html
Danimarka ve Hollanda, gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu
Danimarka ve Hollanda, gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu
Danimarka ve Hollanda, Rusya’dan gaz tedarikinde meydana gelebilecek kesintiler nedeniyle gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:47+0300
2022-06-21T19:47+0300
2022-06-21T19:47+0300
ukrayna krizi
danimarka
hollanda
rus doğal gazı
kömür
tasarruf
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Söz konusu önlem, tedarik krizi tehdidi nedeniyle piyasa katılımcılarına bir sinyal olarak duyuruldu. Hollanda yönetimi ayrıca gaz kullanmayan kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerine daha önce getirilen yüzde 35’lik üretim sınırını kaldırmayı kararlaştırdı.Reuters’e göre Amsterdam, kömür santrallerinin yükünün artırılmasından yılda yaklaşık 2 milyar metreküplük tasarruf bekliyor, şu anda krallığın gaz ihtiyacının yüzde 15'i Rusya tarafından karşılanıyor.Diğer yandan Danimarka Enerji Ajansı, gaz tedarikinde önemli bir bozulma tehdidine işaret ederek mevcut durumu ‘ciddi’ olarak nitelendirdi.Ajansın konuya ilişkin açıklamasında, “Erken uyarı, gaz tedarikinde önemli bir bozulmanın olacağı bir durumla karşılaşılabileceği anlamına gelir. Bu, gaz piyasasındaki aktörlere gerçek bir tedarik krizine hazırlanmaları için bir işarettir” ifadelerine yer verildi.Ajans, kış dönemi için acil gaz rezervlerinin kullanılmasını ve ülkenin en büyük gaz tüketen şirketlerine gaz arzının sınırlı bir süre için tamamen veya kısmen askıya alınmasını sağlayan bir eylem planı hazırladığını vurguladı.Danimarka Enerji Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Martin Hansen, ülkenin çok sayıda ‘yeşil enerji’ kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Gaz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eskiden olduğu gibi gaz alıyoruz ve tüketicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik planlarımız mevcut” vurgusunu yaptı.
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danimarka, hollanda, rus doğal gazı, kömür, tasarruf
Danimarka ve Hollanda, gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu
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Danimarka ve Hollanda, Rusya’dan gaz tedarikinde meydana gelebilecek kesintiler nedeniyle gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu.
Söz konusu önlem, tedarik krizi tehdidi nedeniyle piyasa katılımcılarına bir sinyal olarak duyuruldu. Hollanda yönetimi ayrıca gaz kullanmayan kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerine daha önce getirilen yüzde 35’lik üretim sınırını kaldırmayı kararlaştırdı.
Reuters’e göre Amsterdam, kömür santrallerinin yükünün artırılmasından yılda yaklaşık 2 milyar metreküplük tasarruf bekliyor, şu anda krallığın gaz ihtiyacının yüzde 15'i Rusya tarafından karşılanıyor.
Diğer yandan Danimarka Enerji Ajansı, gaz tedarikinde önemli bir bozulma tehdidine işaret ederek mevcut durumu ‘ciddi’ olarak nitelendirdi.
Ajansın konuya ilişkin açıklamasında, “Erken uyarı, gaz tedarikinde önemli bir bozulmanın olacağı bir durumla karşılaşılabileceği anlamına gelir. Bu, gaz piyasasındaki aktörlere gerçek bir tedarik krizine hazırlanmaları için bir işarettir” ifadelerine yer verildi.
Ajans, kış dönemi için acil gaz rezervlerinin kullanılmasını ve ülkenin en büyük gaz tüketen şirketlerine gaz arzının sınırlı bir süre için tamamen veya kısmen askıya alınmasını sağlayan bir eylem planı hazırladığını vurguladı.
Danimarka Enerji Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Martin Hansen, ülkenin çok sayıda ‘yeşil enerji’ kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Gaz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eskiden olduğu gibi gaz alıyoruz ve tüketicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik planlarımız mevcut” vurgusunu yaptı.