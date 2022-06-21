https://tr.sputniknews.com/20220621/danimarka-ve-hollanda-gaz-tedarikinde-birinci-seviye-acil-durum-alarm-rejimini-uygulamaya-koydu-1057716559.html

Danimarka ve Hollanda, gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu

Danimarka ve Hollanda, gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya koydu

Danimarka ve Hollanda, Rusya’dan gaz tedarikinde meydana gelebilecek kesintiler nedeniyle gaz tedarikinde birinci seviye acil durum alarm rejimini uygulamaya... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:47+0300

2022-06-21T19:47+0300

2022-06-21T19:47+0300

ukrayna krizi

danimarka

hollanda

rus doğal gazı

kömür

tasarruf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057692454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6bd19562819bd00311c03f21deacae8.jpg

Söz konusu önlem, tedarik krizi tehdidi nedeniyle piyasa katılımcılarına bir sinyal olarak duyuruldu. Hollanda yönetimi ayrıca gaz kullanmayan kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerine daha önce getirilen yüzde 35’lik üretim sınırını kaldırmayı kararlaştırdı.Reuters’e göre Amsterdam, kömür santrallerinin yükünün artırılmasından yılda yaklaşık 2 milyar metreküplük tasarruf bekliyor, şu anda krallığın gaz ihtiyacının yüzde 15'i Rusya tarafından karşılanıyor.Diğer yandan Danimarka Enerji Ajansı, gaz tedarikinde önemli bir bozulma tehdidine işaret ederek mevcut durumu ‘ciddi’ olarak nitelendirdi.Ajansın konuya ilişkin açıklamasında, “Erken uyarı, gaz tedarikinde önemli bir bozulmanın olacağı bir durumla karşılaşılabileceği anlamına gelir. Bu, gaz piyasasındaki aktörlere gerçek bir tedarik krizine hazırlanmaları için bir işarettir” ifadelerine yer verildi.Ajans, kış dönemi için acil gaz rezervlerinin kullanılmasını ve ülkenin en büyük gaz tüketen şirketlerine gaz arzının sınırlı bir süre için tamamen veya kısmen askıya alınmasını sağlayan bir eylem planı hazırladığını vurguladı.Danimarka Enerji Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Martin Hansen, ülkenin çok sayıda ‘yeşil enerji’ kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Gaz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eskiden olduğu gibi gaz alıyoruz ve tüketicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik planlarımız mevcut” vurgusunu yaptı.

danimarka

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

danimarka, hollanda, rus doğal gazı, kömür, tasarruf