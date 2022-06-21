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Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Denizli'de halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T23:07+0300
2022-06-21T23:07+0300
2022-06-21T23:10+0300
türkiye
merkezefendi
denizli
hastane
çocuk
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 14 yaşındaki Eren Işık'ın üzerine seyyar kale direği devrildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı.
türkiye
merkezefendi
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merkezefendi, denizli, hastane, çocuk
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
23:07 21.06.2022 (güncellendi: 23:10 21.06.2022) Abone ol
Denizli'de halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 14 yaşındaki Eren Işık'ın üzerine seyyar kale direği devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı.