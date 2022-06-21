https://tr.sputniknews.com/20220621/denizlide-uzerine-kale-diregi-devrilen-cocuk-hayatini-kaybetti-1057726961.html

Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti

Denizli'de halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T23:07+0300

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türkiye

merkezefendi

denizli

hastane

çocuk

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 14 yaşındaki Eren Işık'ın üzerine seyyar kale direği devrildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Halı saha inceleme yapılması için kapatıldı.

türkiye

merkezefendi

denizli

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merkezefendi, denizli, hastane, çocuk