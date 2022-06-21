https://tr.sputniknews.com/20220621/dere-kenarinda-olu-bulunan-kadinin-cinayet-zanlisi-tutuklandi-1057719546.html

Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı tutuklandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T20:33+0300

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türkiye

giresun

kadın cinayeti

tutuklama

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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Metin A. tutuklandı.Cinayet zanlısı Metin A. ve Metin A.'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele’de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı Metin A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Keremet Nyshanova’nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi

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türkiye

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giresun, kadın cinayeti, tutuklama