https://tr.sputniknews.com/20220621/dere-kenarinda-olu-bulunan-kadinin-cinayet-zanlisi-tutuklandi-1057719546.html
Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı tutuklandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T20:33+0300
2022-06-21T20:33+0300
2022-06-21T20:33+0300
türkiye
giresun
kadın cinayeti
tutuklama
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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Metin A. tutuklandı.Cinayet zanlısı Metin A. ve Metin A.'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele’de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı Metin A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Keremet Nyshanova’nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi
https://tr.sputniknews.com/20220621/giresunda-hamile-kadini-olduren-supheli-yakalandi-1057686002.html
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giresun, kadın cinayeti, tutuklama
Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
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Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı tutuklandı.
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Metin A. tutuklandı.
Cinayet zanlısı Metin A. ve Metin A.'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele’de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı Metin A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Keremet Nyshanova’nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi