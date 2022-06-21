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Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı tutuklandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T20:33+0300
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türkiye
giresun
kadın cinayeti
tutuklama
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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Metin A. tutuklandı.Cinayet zanlısı Metin A. ve Metin A.'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele’de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı Metin A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Keremet Nyshanova’nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi
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giresun, kadın cinayeti, tutuklama

Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı

20:33 21.06.2022
© İHAGiresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı Metin A.
Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı Metin A. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
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Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı tutuklandı.
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında cesedi bulunan Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Metin A. tutuklandı.
Cinayet zanlısı Metin A. ve Metin A.'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla H.Ç. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele’de adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı Metin A. tutuklanırken, H.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Keremet Nyshanova’nın cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
Giresun'da hamile kadını öldüren şüpheli yakalandı
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