https://tr.sputniknews.com/20220621/diyarbakirli-ciftciye-hasat-soku-30-ton-tohum-10-ton-bugday-verdi-1057694208.html

Diyarbakırlı çiftçiye hasat şoku: 30 ton tohum 10 ton buğday verdi

Diyarbakırlı çiftçiye hasat şoku: 30 ton tohum 10 ton buğday verdi

Diyarbakır’da çiftçilik yapan Şevket Kaya, 750 dönümlük arazisine ektiği 30 ton buğday tohumundan sadece 10 ton verim alabildi. Ektiği tohumu bile biçemediğini... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T12:48+0300

2022-06-21T12:48+0300

2022-06-21T13:04+0300

görüş

buğday

diyarbakır

tohum

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Buğday üretiminde önemli bir merkez olan Diyarbakır’da hasat dönemi başladı. Bir taraftan artan maliyetler diğer taraftan yaşanan kuraklık çiftçinin belini büktü. Hasat döneminden umduğunu bulamayan bazı çiftçiler yüklü miktarda borç altına girdi. Bunlardan biri de Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Yenievler Köyü’nde çiftçilik yapan Şevket Kaya. 750 dönümlük arazisine 30 ton buğday tohumu eken Kaya, sadece 10 ton buğday verim alabildi. Kaya, 4 milyon liraya yakın bir zararının olduğunu söyledi.‘Ektiğim tohumu bile biçemedim’740 dönümlük arazine 30 ton buğday tohumu, 250 dönüme de 10 ton mercimek eken Kaya, ikisinden de beklediği verimi alamadı. Ektiği 10 ton mercimekten 20 ton verim aldığını ifade eden Kaya “Evvelki sene saman vardı, bu sene o da yok. Bin dönüm arazi ektim ama aldığın 10 ton buğday, 20 ton da mercimek. Biçme parası olarak 91 bin TL para ödedim. Toplamda 40 ton tohum attım ama aldığım 30 ton ürün. Ektiğim tohumu bile biçemedim” dedi.‘4 milyon TL’ye yakın zararım var’Aldığı verimin borçlarını kapatmaya yetmediğini belirten Kaya şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220609/bakan-yardimcisi-gizligider-bugday-ve-seker-noksanimiz-yok-fazlamiz-var-1057189127.html

diyarbakır

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2022

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buğday, diyarbakır, tohum