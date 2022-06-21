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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/donbassta-calismaya-giden-rus-devlet-kurumu-calisanlarina-cift-maas-odenecek-1057675137.html
Donbass’ta çalışmaya giden Rus devlet kurumu çalışanlarına çift maaş ödenecek
Donbass’ta çalışmaya giden Rus devlet kurumu çalışanlarına çift maaş ödenecek
Rusya hükümeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) göreve giden devlet kurumu çalışanlarının, buralarda çalıştıkları süre... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T00:26+0300
2022-06-21T00:56+0300
ukrayna krizi
donbass
vladimir putin
rusya
maaş
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Rusya hükümetinin, DHC ve LHC topraklarında çalışmaya giden devlet kurum çalışanlarına çift maaş ödenmesini içeren kararında, ‘DHC, LHC ve diğer topraklarda çalışmak için bulundukları sürece’ ifadeleri yer alıyor. ‘Diğer topraklar’ ifadesiyle neyin kastediliği belirtilmiyor, ancak bu ifadeyle şu anda Rusya ordusunun denetiminde olan Ukrayna bölgelerinden bahsedildiği sanılıyor.Bu sırada, Donbass’taki altyapı tesislerinin onarılması için yapılacak çalışmalarda yer alacak federal kurumların dışındaki Rus kurumlarının çalışanlarının da çift maaş alabilecekleri kaydediliyor.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel kalem müdür yardımcısı Sergey Kiriyenko, DHC ve LHC bölgelerinin, Rusya bölge idarelerinin himayesinde kalkındırılabileceğini söylemişti. Sözgelimi Leningrad bölgesi idaresi, DHC’deki Enakiyevo kentinde bulunan anaokulu ve ilkokulun yeniden inşa edilmesine yardım edecek.Rusya’nın Kursk bölgesinin idarecileri de Donbass’ın kışa hazırlanması için ısınma altyapısının geliştirilmesine ve yolların onarılmasına yardım edeceklerini söylemişti.St. Petersburg valisi Aleksandr Beglov ise büyük bir yıkımın gerçekleştirği Mariupol kentinin sokaklarında yaşayan köpeklerin sığınacakları alanlar yapılmasına yardım edeceklerini kaydetmişti.
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donbass, vladimir putin, rusya, maaş

Donbass’ta çalışmaya giden Rus devlet kurumu çalışanlarına çift maaş ödenecek

00:26 21.06.2022 (güncellendi: 00:56 21.06.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girDonbass operasyonu
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya hükümeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) göreve giden devlet kurumu çalışanlarının, buralarda çalıştıkları süre boyunca çift maaş almalarını içeren bir karar aldı.
Rusya hükümetinin, DHC ve LHC topraklarında çalışmaya giden devlet kurum çalışanlarına çift maaş ödenmesini içeren kararında, ‘DHC, LHC ve diğer topraklarda çalışmak için bulundukları sürece’ ifadeleri yer alıyor. ‘Diğer topraklar’ ifadesiyle neyin kastediliği belirtilmiyor, ancak bu ifadeyle şu anda Rusya ordusunun denetiminde olan Ukrayna bölgelerinden bahsedildiği sanılıyor.
Bu sırada, Donbass’taki altyapı tesislerinin onarılması için yapılacak çalışmalarda yer alacak federal kurumların dışındaki Rus kurumlarının çalışanlarının da çift maaş alabilecekleri kaydediliyor.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel kalem müdür yardımcısı Sergey Kiriyenko, DHC ve LHC bölgelerinin, Rusya bölge idarelerinin himayesinde kalkındırılabileceğini söylemişti. Sözgelimi Leningrad bölgesi idaresi, DHC’deki Enakiyevo kentinde bulunan anaokulu ve ilkokulun yeniden inşa edilmesine yardım edecek.
Rusya’nın Kursk bölgesinin idarecileri de Donbass’ın kışa hazırlanması için ısınma altyapısının geliştirilmesine ve yolların onarılmasına yardım edeceklerini söylemişti.
St. Petersburg valisi Aleksandr Beglov ise büyük bir yıkımın gerçekleştirği Mariupol kentinin sokaklarında yaşayan köpeklerin sığınacakları alanlar yapılmasına yardım edeceklerini kaydetmişti.
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