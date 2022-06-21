https://tr.sputniknews.com/20220621/donbassta-calismaya-giden-rus-devlet-kurumu-calisanlarina-cift-maas-odenecek-1057675137.html

Donbass’ta çalışmaya giden Rus devlet kurumu çalışanlarına çift maaş ödenecek

Donbass’ta çalışmaya giden Rus devlet kurumu çalışanlarına çift maaş ödenecek

Rusya hükümeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) göreve giden devlet kurumu çalışanlarının, buralarda çalıştıkları süre... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:26+0300

2022-06-21T00:26+0300

2022-06-21T00:56+0300

ukrayna krizi

donbass

vladimir putin

rusya

maaş

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Rusya hükümetinin, DHC ve LHC topraklarında çalışmaya giden devlet kurum çalışanlarına çift maaş ödenmesini içeren kararında, ‘DHC, LHC ve diğer topraklarda çalışmak için bulundukları sürece’ ifadeleri yer alıyor. ‘Diğer topraklar’ ifadesiyle neyin kastediliği belirtilmiyor, ancak bu ifadeyle şu anda Rusya ordusunun denetiminde olan Ukrayna bölgelerinden bahsedildiği sanılıyor.Bu sırada, Donbass’taki altyapı tesislerinin onarılması için yapılacak çalışmalarda yer alacak federal kurumların dışındaki Rus kurumlarının çalışanlarının da çift maaş alabilecekleri kaydediliyor.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel kalem müdür yardımcısı Sergey Kiriyenko, DHC ve LHC bölgelerinin, Rusya bölge idarelerinin himayesinde kalkındırılabileceğini söylemişti. Sözgelimi Leningrad bölgesi idaresi, DHC’deki Enakiyevo kentinde bulunan anaokulu ve ilkokulun yeniden inşa edilmesine yardım edecek.Rusya’nın Kursk bölgesinin idarecileri de Donbass’ın kışa hazırlanması için ısınma altyapısının geliştirilmesine ve yolların onarılmasına yardım edeceklerini söylemişti.St. Petersburg valisi Aleksandr Beglov ise büyük bir yıkımın gerçekleştirği Mariupol kentinin sokaklarında yaşayan köpeklerin sığınacakları alanlar yapılmasına yardım edeceklerini kaydetmişti.

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donbass, vladimir putin, rusya, maaş