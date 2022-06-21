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https://tr.sputniknews.com/20220621/edirnede-annesinin-de-icinde-oldugu-evi-benzin-dokerek-yakan-zanli-tutuklandi-1057718721.html
Edirne'de annesinin de içinde olduğu evi benzin dökerek yakan kişi tutuklandı
Edirne'de annesinin de içinde olduğu evi benzin dökerek yakan kişi tutuklandı
Edirne'de bir kişi, annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T20:13+0300
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türkiye
edirne
benzin
yakma
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Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı Ünal D, adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Ne olmuştu?İddiaya göre, Ünal D, dün Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanında getirdiği bir bidon benzinle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.Olay yerinden kaçan zanlı Ünal D, 25 Kasım Stadyumu çevresinde görülmüş, polis ekipleri tarafından pazar yeri içerisinde yakalanmıştı.İHA'nın haberine göre Ünal D, benzin döküp evi yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" dedi.
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edirne, benzin, yakma, anne

Edirne'de annesinin de içinde olduğu evi benzin dökerek yakan kişi tutuklandı

20:13 21.06.2022 (güncellendi: 20:14 21.06.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-Edirne'de eşinden boşanan kişi annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'de eşinden boşanan kişi annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-
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Edirne'de bir kişi, annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'de ateşe verdiği evde çıkan yangın sonucu annesinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı Ünal D, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, Ünal D, dün Talatpaşa Mahallesi Jandarma Ahmet Bahçın Sokak'taki binada annesi S.B'nin ikinci kattaki evini yanında getirdiği bir bidon benzinle ateşe vermiş, alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.
Yangın söndürülmüş, evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar oluşan S.B, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Olay yerinden kaçan zanlı Ünal D, 25 Kasım Stadyumu çevresinde görülmüş, polis ekipleri tarafından pazar yeri içerisinde yakalanmıştı.
İHA'nın haberine göre Ünal D, benzin döküp evi yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" dedi.
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