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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Ek bütçeyle ilgili temel hususlar üzerinde duruldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Ek bütçeyle ilgili temel hususlar üzerinde duruldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde durulduğu... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T18:14+0300
2022-06-21T18:23+0300
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
ek bütçe
fuat oktay
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada 'ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde durulurken, fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve ilave çalışmalar değerlendirildiği' belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 21 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir.Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır."
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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), ek bütçe, fuat oktay

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Ek bütçeyle ilgili temel hususlar üzerinde duruldu

18:14 21.06.2022 (güncellendi: 18:23 21.06.2022)
© AAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde durulduğu açıklandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada 'ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde durulurken, fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve ilave çalışmalar değerlendirildiği' belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 21 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, son dönemdeki gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörüler değerlendirilmiş, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususlar üzerinde durulmuştur.
Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi’nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların yurt içindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur.
Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır."
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