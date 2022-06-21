https://tr.sputniknews.com/20220621/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisi-sona-erdi-1057713455.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Ek bütçeyle ilgili temel hususlar üzerinde duruldu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Ek bütçeyle ilgili temel hususlar üzerinde duruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde durulduğu... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T18:14+0300

2022-06-21T18:14+0300

2022-06-21T18:23+0300

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

ek bütçe

fuat oktay

türkiye

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada 'ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde durulurken, fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve ilave çalışmalar değerlendirildiği' belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 21 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir.Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır."

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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), ek bütçe, fuat oktay