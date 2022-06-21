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Elazığ'da ekmek ve ulaşıma zam
Elazığ'da ekmek ve ulaşıma zam
Elazığ'da 3 lira olan ekmeğin fiyatı 4 liraya çıktı. Elazığ Şoförler Odası ise toplu ulaşımdaki 4 lira olan tam bileti 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T13:31+0300
2022-06-21T13:31+0300
yaşam
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ekmek
zam
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Elazığ’da ekmeğe ve ulaşıma zam yapıldı. 200 gram ekmek 4 lira olurken ulaşımda ise sivil ücretleri 6 lira, öğrencilere ise 4 lira olarak belirlendi.Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından Elazığ Şoförler Odası da çareyi ulaşıma zam yapmakla buldu.Nisanda da zam yapılmıştıElazığ'da en son 1 Nisan 2022 tarihinde ekmeğe zam yapılmıştı.Fırıncılar Odası tarafından alınan bir önceki karara göre Elazığ'da açık ekmek 240 gramdan 200 grama düşürülmüş ve 3 liradan satışa çıkarılmıştı. Somun ekmekte ise gramında bir değişiklik yapılmazken fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya çıkarılmıştı.Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte Elazığ'da 200 gram açık ekmek satışı 4 lira olarak belirlendi.Tam bilet 6 TL olduElazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, toplu ulaşımda 4 lira olan tam biletin 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletinin ise 4 lira 50 kuruşa çıkartıldığını taksimetre açılışının 12 lira olacağını duyurdu.Toraman, “6-7 aydır dünyada ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz. Akaryakıtlara gelen zamlar şoför esnafını zor duruma düşürdü. Tabi şoför esnafı dediğimiz zaman sadece bizim esnafımızı kapsamıyor tüm esnafı etkiliyor ama en fazla ciddi zararı olan bizim kamyon, otobüs, minibüs toplu taşıma ile alakalı olan esnafımız. Toplu taşımada yeni ücreti belirledik. Belediyemizden de destek istiyoruz belediyemiz başlamasa dahi biz bunu önümüzdeki hafta içerisinde makul bir fiyatla başlatacağız” diye konuştu
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elazığ, ekmek, zam

Elazığ'da ekmek ve ulaşıma zam

13:31 21.06.2022
© İHAAydın'da ekmek zammı
Aydın'da ekmek zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
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Elazığ'da 3 lira olan ekmeğin fiyatı 4 liraya çıktı. Elazığ Şoförler Odası ise toplu ulaşımdaki 4 lira olan tam bileti 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletini ise 4 lira 50 kuruşa yükseltti.
Elazığ’da ekmeğe ve ulaşıma zam yapıldı. 200 gram ekmek 4 lira olurken ulaşımda ise sivil ücretleri 6 lira, öğrencilere ise 4 lira olarak belirlendi.
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından Elazığ Şoförler Odası da çareyi ulaşıma zam yapmakla buldu.

Nisanda da zam yapılmıştı

Elazığ'da en son 1 Nisan 2022 tarihinde ekmeğe zam yapılmıştı.
Fırıncılar Odası tarafından alınan bir önceki karara göre Elazığ'da açık ekmek 240 gramdan 200 grama düşürülmüş ve 3 liradan satışa çıkarılmıştı. Somun ekmekte ise gramında bir değişiklik yapılmazken fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya çıkarılmıştı.
Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte Elazığ'da 200 gram açık ekmek satışı 4 lira olarak belirlendi.

Tam bilet 6 TL oldu

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, toplu ulaşımda 4 lira olan tam biletin 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletinin ise 4 lira 50 kuruşa çıkartıldığını taksimetre açılışının 12 lira olacağını duyurdu.
Toraman, “6-7 aydır dünyada ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz. Akaryakıtlara gelen zamlar şoför esnafını zor duruma düşürdü. Tabi şoför esnafı dediğimiz zaman sadece bizim esnafımızı kapsamıyor tüm esnafı etkiliyor ama en fazla ciddi zararı olan bizim kamyon, otobüs, minibüs toplu taşıma ile alakalı olan esnafımız. Toplu taşımada yeni ücreti belirledik. Belediyemizden de destek istiyoruz belediyemiz başlamasa dahi biz bunu önümüzdeki hafta içerisinde makul bir fiyatla başlatacağız” diye konuştu
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