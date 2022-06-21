https://tr.sputniknews.com/20220621/elon-muskin-trans-kizi-ismini-degistiriyor-babamla-bagim-kalsin-istemiyorum-1057694394.html
Elon Musk'ın trans kızı, ismini değiştiriyor: 'Babamla bağım kalsın istemiyorum'
Elon Musk'ın trans kızı, ismini değiştiriyor: 'Babamla bağım kalsın istemiyorum'
Milyarder Elon Musk'ın, ilk evliliğinden olan oğlu Xavier Alexander trans birey olduğunu belirtip babasıyla da hiçbir bağı kalmaması için adını değiştirmek... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T13:17+0300
2022-06-21T13:17+0300
2022-06-21T13:17+0300
elon musk
dünya
grimes
çocuk
spacex
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057694438_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_a8b66a0c1ac75cfe77dbe96ac570c25f.jpg
Dünyanın en zengin insanlarından olan ve son olarak sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma girişimi yılan hikayesine dönen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın, çocuklarının isimleriyle olan imtihanı sürüyor. Şarkıcı Grimes'tan olan son çocuğunun adını 'X Æ A-12' koyan Musk'ın Justine Wilson ile ilk evliliğinden olan trans kızı da adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Adı 'Xavier Alexander Musk' olan ve kendini trans birey olarak tanımlayan 18 yaşındaki Musk, nisan ayında mahkemeye cinsiyet değişikliğiyle ilgili belgeleri teslim etti. Reuters ajansının aktardığı dilekçeye göre genç Musk 'biyolojik babasıyla hiçbir şekilde bir bağı kalsın' istemiyor. Dava dilekçesinde kullanılmak istenen yeni ismin üstü kapatılmış olsa da TMZ sitesi yeni isim ve soy ismin 'Vivian Jenna Wilson' olduğunu iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20200911/elon-musk-cocugu-X--a-12nin-adini-unuttu-1042831235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057694438_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_db3348958d2ddab0b1456e7bdc4c3527.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, grimes, çocuk, spacex, tesla
Elon Musk'ın trans kızı, ismini değiştiriyor: 'Babamla bağım kalsın istemiyorum'
Abone ol
Milyarder Elon Musk'ın, ilk evliliğinden olan oğlu Xavier Alexander trans birey olduğunu belirtip babasıyla da hiçbir bağı kalmaması için adını değiştirmek istiyor.
Dünyanın en zengin insanlarından olan ve son olarak sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma girişimi yılan hikayesine dönen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın, çocuklarının isimleriyle olan imtihanı sürüyor.
Şarkıcı Grimes'tan olan son çocuğunun adını 'X Æ A-12' koyan Musk'ın Justine Wilson ile ilk evliliğinden olan trans kızı da adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.
Adı 'Xavier Alexander Musk' olan ve kendini trans birey olarak tanımlayan 18 yaşındaki Musk, nisan ayında mahkemeye cinsiyet değişikliğiyle ilgili belgeleri teslim etti.
Reuters ajansının aktardığı dilekçeye göre genç Musk 'biyolojik babasıyla hiçbir şekilde bir bağı kalsın' istemiyor. Dava dilekçesinde kullanılmak istenen yeni ismin üstü kapatılmış olsa da TMZ sitesi yeni isim ve soy ismin 'Vivian Jenna Wilson' olduğunu iddia etti.