https://tr.sputniknews.com/20220621/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-gunes-enerjisi-kurulu-gucumuz-8-bin-835-megavata-ulasti-1057713537.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavata ulaştığını bildirdi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T18:18+0300
2022-06-21T18:18+0300
2022-06-21T18:18+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
güneş enerjisi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.Açıklamada, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8 bin 835 megavata ulaştı." ifadelerine yer verildi.
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, güneş enerjisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 835 megavata ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavata ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Açıklamada, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8 bin 835 megavata ulaştı." ifadelerine yer verildi.