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https://tr.sputniknews.com/20220621/epdk-baskani-yilmaz-kurumumuzun-gundeminde-elektrikte-herhangi-bir-tarife-degisikligi-yok-1057718878.html
EPDK Başkanı Yılmaz: Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok
EPDK Başkanı Yılmaz: Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Mesnetsiz haberlere... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), son dakika

EPDK Başkanı Yılmaz: Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok

20:14 21.06.2022 (güncellendi: 20:38 21.06.2022)
© Fotoğraf : TwitterEPDK
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Mesnetsiz haberlere itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte tarife değişikliğinin kurumun gündeminde bulunmadığını bildirdi.
Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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