https://tr.sputniknews.com/20220621/erzurumdaki-arazi-kavgasinda-ak-partili-belediye-meclis-uyesi-olduruldu-2-kisi-de-yaralandi-1057700213.html

Erzurum'daki arazi kavgasında AK Partili belediye meclis üyesi öldürüldü, 2 kişi de yaralandı

Erzurum'daki arazi kavgasında AK Partili belediye meclis üyesi öldürüldü, 2 kişi de yaralandı

Erzurum'da arazi yüzünden çıkan kavgada cinayetle sonlandı. Çat Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Bulut ile yanında 2 kardeşi bulunan Doğan Edebali arasındaki... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:10+0300

2022-06-21T14:10+0300

2022-06-21T14:10+0300

türkiye

erzurum

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Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören kırsal mahallesinde arazi yüzünden çıkan kavgada belediye meclis üyesi Haydar Bulut tabancayla vurularak öldürüldü.DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Çat Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti.Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali'nin de tabancayla ateş etmesi sonucu Haydar Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı.Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma kaçan kardeşleri arıyor.

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