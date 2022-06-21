https://tr.sputniknews.com/20220621/esini-ve-kendini-bicaklayip-evi-atese-verdi-1057678344.html
Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi
Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi
Eskişehir’de İran uyruklu şüpheli, tartıştığı Bangladeş uyruklu eşini bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakla yaralayıp evi ateşe verdi. Çıkan yangında... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T00:47+0300
2022-06-21T00:47+0300
2022-06-21T00:48+0300
türkiye
eskişehir
kadın
erkek
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Eskişehir’de meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden İran uyruklu 44 yaşındaki Hamıd S. ile 38 yaşındaki eşi Ferini R. arasında arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, Hamıd S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi.Şüpheli Hamıd S'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkarıp sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Vücudunda 3. derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Eşini bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamıd S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.Evde hasara neden olan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince müdahale edildi.
türkiye
eskişehir
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eskişehir, kadın, erkek
Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi
00:47 21.06.2022 (güncellendi: 00:48 21.06.2022) Abone ol
Eskişehir’de İran uyruklu şüpheli, tartıştığı Bangladeş uyruklu eşini bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakla yaralayıp evi ateşe verdi. Çıkan yangında bıçaklanan kadının vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşurken, yaralı koca ve apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.
Eskişehir’de meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden İran uyruklu 44 yaşındaki Hamıd S. ile 38 yaşındaki eşi Ferini R. arasında arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Hamıd S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi.
Şüpheli Hamıd S'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkarıp sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Vücudunda 3. derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Eşini bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamıd S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
Evde hasara neden olan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince müdahale edildi.