https://tr.sputniknews.com/20220621/esini-ve-kendini-bicaklayip-evi-atese-verdi-1057678344.html

Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi

Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi

Eskişehir’de İran uyruklu şüpheli, tartıştığı Bangladeş uyruklu eşini bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakla yaralayıp evi ateşe verdi. Çıkan yangında... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:47+0300

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türkiye

eskişehir

kadın

erkek

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Eskişehir’de meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden İran uyruklu 44 yaşındaki Hamıd S. ile 38 yaşındaki eşi Ferini R. arasında arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda, Hamıd S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe verdi.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi.Şüpheli Hamıd S'yi etkisiz hale getiren polis, yaralı kadını evin dışına çıkarıp sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Vücudunda 3. derece yanık ve bıçak yarası bulunan kadın 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Eşini bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamıd S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.Evde hasara neden olan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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eskişehir, kadın, erkek