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https://tr.sputniknews.com/20220621/esinin-kendisine-tecavuz-ettigini-soyledigi-kisiyi-eve-cagirip-oldurdu-namussuzlugun-bedelidir-1057724261.html
Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söylediği kişiyi eve çağırıp öldürdü: 'Namussuzluğun bedelidir'
Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söylediği kişiyi eve çağırıp öldürdü: 'Namussuzluğun bedelidir'
Eyüpsultan'da eşinin "Bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" demesi üzerine evine çağırdığı Abdullah Koşar'ı silahla başına ateş ederek öldüren... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T22:12+0300
2022-06-21T22:15+0300
türkiye
eyüpsultan
tecavüz
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Eyüpsultan'da eşini taciz ettiği öne sürülen kişiyi eve davet ettirerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli kocanın yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.Alınan bilgiye göre, 19 Haziran akşamı Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki evde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi.Adreste yapılan ilk tespitlerde, Abdullah Koşar adlı kişinin başından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. İkamette bir boş kovan ile iki mermi çekirdeği bulundu.Evin Aslan İ'ye ait olduğu tespit edildi fakat adreste ve genel aramalarda kendisine ulaşılamadı.Aslan İ'nin eşi Semanur İ'nin polise verdiği bilgide, Abdullah Koşar'ın 5 yıl önce kendisine tacizde bulunup tecavüz ettiğini öne sürerek, 1 ay önce de yine kendisini çağırdığını söylediği belirtildi.Bunun üzerine yaklaşık bir hafta önce konuyu eşine söylediğini ve Koşar'ı eve çağırdıklarını anlatan Semanur İ'nin, eşinin, eve gelen Koşar'ın kafasına silahla bir el ateş ettiğini, kendisinin de olay yerinde olduğunu ve korkuyla kayınbiraderinin evine gittiğini söylediği kaydedildi.Olay yerinden kaçan Aslan . ise 'Namussuzluğun bedelidir' notunu bırakarak kaçtı.Polis ekiplerinin, katil zanlısı Aslan İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.
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Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söylediği kişiyi eve çağırıp öldürdü: 'Namussuzluğun bedelidir'

22:12 21.06.2022 (güncellendi: 22:15 21.06.2022)
Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söylediği kişiyi eve çağırıp öldürdü: 'Namussuzluğun bedelidir'
Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söylediği kişiyi eve çağırıp öldürdü: 'Namussuzluğun bedelidir' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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Eyüpsultan'da eşinin "Bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" demesi üzerine evine çağırdığı Abdullah Koşar'ı silahla başına ateş ederek öldüren Aslan İ. kayıplara karıştı. Koşar'ın cesedinin yanında "Namussuzluğun bedelidir" notu bırakıldığı görüldü. Polis, İlhan'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Eyüpsultan'da eşini taciz ettiği öne sürülen kişiyi eve davet ettirerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli kocanın yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 19 Haziran akşamı Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'ndeki evde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi.
Adreste yapılan ilk tespitlerde, Abdullah Koşar adlı kişinin başından silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. İkamette bir boş kovan ile iki mermi çekirdeği bulundu.
Evin Aslan İ'ye ait olduğu tespit edildi fakat adreste ve genel aramalarda kendisine ulaşılamadı.
Aslan İ'nin eşi Semanur İ'nin polise verdiği bilgide, Abdullah Koşar'ın 5 yıl önce kendisine tacizde bulunup tecavüz ettiğini öne sürerek, 1 ay önce de yine kendisini çağırdığını söylediği belirtildi.
Bunun üzerine yaklaşık bir hafta önce konuyu eşine söylediğini ve Koşar'ı eve çağırdıklarını anlatan Semanur İ'nin, eşinin, eve gelen Koşar'ın kafasına silahla bir el ateş ettiğini, kendisinin de olay yerinde olduğunu ve korkuyla kayınbiraderinin evine gittiğini söylediği kaydedildi.
Olay yerinden kaçan Aslan . ise 'Namussuzluğun bedelidir' notunu bırakarak kaçtı.
Polis ekiplerinin, katil zanlısı Aslan İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.
© DHASemanur İ. ifadesinde, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" dedi.
Semanur İ. ifadesinde, Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Semanur İ. ifadesinde, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" dedi.
© DHA
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