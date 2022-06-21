https://tr.sputniknews.com/20220621/evinde-dag-kecisi-boynuzu-ele-gecirilen-kisiye-513-bin-lira-para-cezasi-1057692978.html
Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası
Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:34+0300
2022-06-21T12:34+0300
2022-06-21T12:36+0300
dağ keçisi
türkiye
boynuz
para cezası
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220114/kiliste-bir-kecinin-kulaginda-boynuz-cikti-1052740980.html
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dağ keçisi, boynuz, para cezası
Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası
12:34 21.06.2022 (güncellendi: 12:36 21.06.2022) Abone ol
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.
Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.