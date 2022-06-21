https://tr.sputniknews.com/20220621/evinde-dag-kecisi-boynuzu-ele-gecirilen-kisiye-513-bin-lira-para-cezasi-1057692978.html

Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası uygulandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T12:34+0300

2022-06-21T12:34+0300

2022-06-21T12:36+0300

dağ keçisi

türkiye

boynuz

para cezası

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220114/kiliste-bir-kecinin-kulaginda-boynuz-cikti-1052740980.html

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dağ keçisi, boynuz, para cezası