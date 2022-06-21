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https://tr.sputniknews.com/20220621/ezhel-parodisi-ile-gundeme-gelmisti-youtuber-porcaya-hapis-cezasi-1057676179.html
'Ezhel parodisi' ile gündeme gelmişti: YouTuber Porçay'a hapis cezası
'Ezhel parodisi' ile gündeme gelmişti: YouTuber Porçay'a hapis cezası
Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında dava açılan sosyal medya... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T00:07+0300
2022-06-21T00:07+0300
türkiye
ezhel
uyuşturucu
parodi
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YouTube'da yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen YouTuber Erkan Porçay, mahkemenin hakkındaki kararı onadığını ve teslim olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek’ suçlamasıyla yargılanan Porçay, 18 Şubat 2021’de dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat Gül, kararı istinafa taşıyacaklarını bildirmişti.
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ezhel, uyuşturucu, parodi

'Ezhel parodisi' ile gündeme gelmişti: YouTuber Porçay'a hapis cezası

00:07 21.06.2022
© YouTubeYouTube'da yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen YouTuber Erkan Porçay,
YouTube'da yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen YouTuber Erkan Porçay, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© YouTube
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Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Youtuber Porçay’ın 4 yıl 2 ay hapis cezası mahkeme tarafından onandı.
YouTube'da yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen YouTuber Erkan Porçay, mahkemenin hakkındaki kararı onadığını ve teslim olacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Porçay, şu ifadeleri kullandı:
"İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."
‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek’ suçlamasıyla yargılanan Porçay, 18 Şubat 2021’de dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukat Gül, kararı istinafa taşıyacaklarını bildirmişti.
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