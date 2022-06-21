https://tr.sputniknews.com/20220621/fifa-rusyadaki-yabanci-oyunculara-tanidigi-sozlesmeleri-askiya-alma-hakkini-uzatti-1057706305.html

FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını uzattı

FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını uzattı

FIFA, Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı oyuncular ve antrenörlere tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını 30 Haziran 2023'e kadar uzattı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T15:44+0300

2022-06-21T15:44+0300

2022-06-21T15:44+0300

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı oyuncular ve antrenörler için tanıdığı sözleşme askıya alma hakkını uzatma kararı aldı.FIFA'dan yapılan açıklamada, Rus kulüplerinin bu ayın sonuna kadar herhangi bir yabancı oyuncu ve personel ile karşılıklı olarak sözleşme feshi konusunda anlaşamaması halinde "Bu oyuncular ve antrenörler, kulüpleriyle olan iş sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" ifadelerine yer verildi.Kararın Ukrayna'daki futbol kulüpleri için de geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Oyunculara ve antrenörlere antrenman yapma, oynama ve maaş alma fırsatı verirken, Ukrayna kulüplerini korumakta ve yabancı oyuncu ve koçların Rusya'dan ayrılmasını kolaylaştırmaktadır" denildi.Mart ayının başında, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu takiben bir dizi karar alan FIFA, "Rusya Futbol Birliğine (FUR) bağlı kulüplerin, 10 Mart 2022 tarihi veya öncesinde yabancı oyuncu ve antrenörleri ile karşılıklı anlaşmaya varmamaları halinde, yabancı oyuncu ve antrenörlerin Rusya'dan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla, yabancı oyuncular ve antrenörler, Rusya'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) söz konusu FUR'a bağlı kulüplerle olan iş sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacak" açıklamasını yapmıştı.Ayrıca açıklamada, "Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, oyunculara ve antrenörlere çalışma ve maaş alma fırsatı sağlamak ve ilgili sözleşmenin tarafları açıkça aksini kararlaştırmadıkça Ukrayna kulüplerini korumak için yabancı oyuncu ve antrenörlerin kulüplerle olan tüm iş sözleşmeleri, Ukrayna Futbol Federasyonuna (UAF) bağlı sözleşmeler, tarafların bu yönde herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın Ukrayna'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) otomatik olarak askıya alınmış sayılacaktır" bilgisi paylaşılmıştı.Söz konusu karar, yabancı yıldızların takımlarından sözleşme cezası alma korkusu olmadan Rusya'yı gelecek sezondan önce terk etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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