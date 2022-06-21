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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/fransiz-bakan-ukraynanin-adayligi-konusunda-ab-icinde-uzlasi-var-1057709384.html
Fransız bakan: Ukrayna'nın adaylığı konusunda AB içinde görüş birliği var
Fransız bakan: Ukrayna'nın adaylığı konusunda AB içinde görüş birliği var
Fransız bakan, Ukrayna'nın AB'ye adaylığı konusunda Birlik içinde tam bir görüş birliği olduğunu açıkladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T16:38+0300
2022-06-21T16:49+0300
ukrayna krizi
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesine yeşil ışık yakmasının ardından perşembe günü başlayacak iki günlük zirvede bu statünün resmileştirilmesi bekleniyor. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu dile getirdi.Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da sabahki açıklamasında Ukrayna'nın adaylığı teklifine karşı olan tek bir ülke dahi bulunmadığını dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/avrupa-komisyonundan-abye-ukraynaya-aday-uye-statusu-verilsin-cagrisi-1057546743.html
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fransa, ab, ukrayna

Fransız bakan: Ukrayna'nın adaylığı konusunda AB içinde görüş birliği var

16:38 21.06.2022 (güncellendi: 16:49 21.06.2022)
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Fransız bakan, Ukrayna'nın AB'ye adaylığı konusunda Birlik içinde tam bir görüş birliği olduğunu açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesine yeşil ışık yakmasının ardından perşembe günü başlayacak iki günlük zirvede bu statünün resmileştirilmesi bekleniyor.
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu dile getirdi.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da sabahki açıklamasında Ukrayna'nın adaylığı teklifine karşı olan tek bir ülke dahi bulunmadığını dile getirmişti.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
Ukrayna krizi
AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmeli
17 Haziran , 13:09
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