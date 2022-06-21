https://tr.sputniknews.com/20220621/fransiz-bakan-ukraynanin-adayligi-konusunda-ab-icinde-uzlasi-var-1057709384.html

Fransız bakan: Ukrayna'nın adaylığı konusunda AB içinde görüş birliği var

Fransız bakan: Ukrayna'nın adaylığı konusunda AB içinde görüş birliği var

Fransız bakan, Ukrayna'nın AB'ye adaylığı konusunda Birlik içinde tam bir görüş birliği olduğunu açıkladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T16:38+0300

2022-06-21T16:38+0300

2022-06-21T16:49+0300

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesine yeşil ışık yakmasının ardından perşembe günü başlayacak iki günlük zirvede bu statünün resmileştirilmesi bekleniyor. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu dile getirdi.Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da sabahki açıklamasında Ukrayna'nın adaylığı teklifine karşı olan tek bir ülke dahi bulunmadığını dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220617/avrupa-komisyonundan-abye-ukraynaya-aday-uye-statusu-verilsin-cagrisi-1057546743.html

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