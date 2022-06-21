https://tr.sputniknews.com/20220621/galatasaray-teknik-direktor-domenec-torrent-ile-yardimcilarinin-sozlesmesini-feshettigini-acikladi-1057718317.html
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı
21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:59+0300
2022-06-21T19:59+0300
2022-06-21T20:00+0300
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2022
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domenec torrent, galatasaray
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı
19:59 21.06.2022 (güncellendi: 20:00 21.06.2022)
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