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Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı
21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:59+0300
2022-06-21T20:00+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
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domenec torrent, galatasaray

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent ile yardımcılarının sözleşmesini feshettiğini açıkladı

19:59 21.06.2022 (güncellendi: 20:00 21.06.2022)
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