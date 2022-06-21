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Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Okan Buruk, İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Okan Buruk, İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk saat 20.35’te İstanbul'a gelecek. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-21T16:33+0300
spor
okan buruk
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Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk, bugün İstanbul’a geliyor.Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa’nın Paris şehrinde olan Buruk, saat 20.30'da İstanbul Havalimanı’na inecek.Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk’u resmen açıklanması bekleniyor.Öte yandan Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray’da eski yönetimin geçen sezonun ortasında göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, istifa etmeyi düşünmediğini yeni yönetime iletti. Okan Buruk’la anlaşma sağladıktan sonra İspanyol hocayla yolları ayırmak isteyen Özbek yönetimi, yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkaramadı.Sözleşmenin feshi durumunda yardımcılarıyla birlikte toplam 2.1 milyon Euro civarında Torrent’e tazminat ödemesi gerekecek olan Özbek yönetimi, bu rakamı minimuma indirmek istiyor. Ancak göreve geldiği günden itibaren istifa sorularına sözleşmesine saygı duyulması gerektiği yönünde yanıtlar veren Torrent’in ücretinin tamamını almak istediği ifade edildi.
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okan buruk, galatasaray

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Okan Buruk, İstanbul'a geliyor

16:33 21.06.2022
© DHAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© DHA
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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk saat 20.35’te İstanbul'a gelecek.
Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Okan Buruk, bugün İstanbul’a geliyor.
Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa’nın Paris şehrinde olan Buruk, saat 20.30'da İstanbul Havalimanı’na inecek.
Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk’u resmen açıklanması bekleniyor.
Öte yandan Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray’da eski yönetimin geçen sezonun ortasında göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, istifa etmeyi düşünmediğini yeni yönetime iletti. Okan Buruk’la anlaşma sağladıktan sonra İspanyol hocayla yolları ayırmak isteyen Özbek yönetimi, yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkaramadı.
Sözleşmenin feshi durumunda yardımcılarıyla birlikte toplam 2.1 milyon Euro civarında Torrent’e tazminat ödemesi gerekecek olan Özbek yönetimi, bu rakamı minimuma indirmek istiyor. Ancak göreve geldiği günden itibaren istifa sorularına sözleşmesine saygı duyulması gerektiği yönünde yanıtlar veren Torrent’in ücretinin tamamını almak istediği ifade edildi.
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