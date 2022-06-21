https://tr.sputniknews.com/20220621/giresunda-supheli-kadin-olumu-cesedi-yol-kenarinda-bulundu-1057676420.html

Giresun'da şüpheli kadın ölümü: Cesedi yol kenarında bulundu

Giresun'da şüpheli kadın ölümü: Cesedi yol kenarında bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde, yol kenarında bir kadının cesedi bulundu. Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için ekipler çalışma başlattı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:17+0300

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2022-06-21T00:17+0300

türkiye

giresun

ölüm

şüpheli ölüm

kadın cinayeti

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Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html

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giresun, ölüm, şüpheli ölüm, kadın cinayeti