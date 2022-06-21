https://tr.sputniknews.com/20220621/giresunda-supheli-kadin-olumu-cesedi-yol-kenarinda-bulundu-1057676420.html
Giresun'da şüpheli kadın ölümü: Cesedi yol kenarında bulundu
Giresun'da şüpheli kadın ölümü: Cesedi yol kenarında bulundu
Giresun'un Görele ilçesinde, yol kenarında bir kadının cesedi bulundu. Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için ekipler çalışma başlattı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T00:17+0300
2022-06-21T00:17+0300
2022-06-21T00:17+0300
türkiye
giresun
ölüm
şüpheli ölüm
kadın cinayeti
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Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220620/pinar-gultekin-davasinda-karar-cikti-1057654513.html
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giresun, ölüm, şüpheli ölüm, kadın cinayeti
Giresun'da şüpheli kadın ölümü: Cesedi yol kenarında bulundu
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Giresun'un Görele ilçesinde, yol kenarında bir kadının cesedi bulundu. Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için ekipler çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe köyü yolu üzerinde yol kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde kadın cesediyle karşılaştı.
Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadının kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.