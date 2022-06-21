https://tr.sputniknews.com/20220621/google-ataturk-bulvarini-haritaya-yeniden-ekledi--1057725871.html

Google, Atatürk Bulvarı'nı haritaya yeniden ekledi

Google, Atatürk Bulvarı'nı haritaya yeniden ekledi

Samsun’un en önemli bulvarlardan birinin adını yanlış yazan Google Haritalar, yapılan haber üzerine ismi tekrar eski haline getirdi. Haritalarında 'Atatürk... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T22:42+0300

2022-06-21T22:42+0300

2022-06-21T22:42+0300

yaşam

google

atatürk bulvarı

değişiklik

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705631_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_f340c0e42fc86c3608bf40aa871c9080.jpg

Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı'nı ‘Baki Esen Caddesi’ olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'na, doğuda Tekkeköy ilçesine uzanan yaklaşık 34 kilometrelik yol son 1 haftadır harita uygulamasında ‘Baki Esen Caddesi’ olarak görünmeye başladı.Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun-Sinop ve Samsun-Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı'nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltildi.Yeniden güncellendiSamsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google'ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti.Bugün yapılan haberlerle ülke gündemine de taşınan konu Google'ın da dikkatini çekti. Şirket haritalarda Baki Esen Caddesi ismini kaldırdı. Yolun ismini Atatürk Bulvarı olarak tekrar güncelledi. Atatürk Bulvarı tekrar haritalardaki yerini aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/google-samsunda-bir-bulvarin-adini-degistirdi-belediye-duzeltme-icin-talepte-bulundu-1057706187.html

atatürk bulvarı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, atatürk bulvarı, değişiklik, tepki