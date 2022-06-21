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Güney Kore: Her zaman her şekilde Kuzey Kore ile görüşmelere hazırız
Güney Kore: Her zaman her şekilde Kuzey Kore ile görüşmelere hazırız
Güney Kore, her zaman her şekilde Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu yineledi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T18:00+0300
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Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile Güney Kore ilişkilerini diyalog kurma aşamasına getirmek için çok çalışacağını söyledi.Kwon, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Son Gwon ile “her zaman her şekilde” görüşmelere açık olduğunu belirtti.Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubat ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a diyalog teklifinde bulunmuştu ancak Kuzey Kore'den söz konusu teklife yanıt gelmemişti.Yaklaşık 3 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Ağustos 2021'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.Kuzey Kore, 15 Eylül 2021'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül 2021'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.Öte yandan, 19 Ekim 2021'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisi ile karşılaşmıştı.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220612/guney-kore-kuzey-kore-ordusu-denize-dogru-topcu-atislari-yapti-1057320632.html
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güney kore, kuzey kore, kore savaşı

Güney Kore: Her zaman her şekilde Kuzey Kore ile görüşmelere hazırız

18:00 21.06.2022
© AFP 2022 / -Güney-Kuzey Kore sınırı
Güney-Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / -
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Güney Kore, her zaman her şekilde Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu yineledi.
Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile Güney Kore ilişkilerini diyalog kurma aşamasına getirmek için çok çalışacağını söyledi.
Kwon, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Son Gwon ile “her zaman her şekilde” görüşmelere açık olduğunu belirtti.

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubat ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a diyalog teklifinde bulunmuştu ancak Kuzey Kore'den söz konusu teklife yanıt gelmemişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
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Yaklaşık 3 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Ağustos 2021'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.
Kuzey Kore, 15 Eylül 2021'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül 2021'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.
Öte yandan, 19 Ekim 2021'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisi ile karşılaşmıştı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.
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