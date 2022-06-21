https://tr.sputniknews.com/20220621/gurcistan-basbakani-gurcistan-mevcut-toprak-sorunlariyla-natoya-uye-olamaz-1057715515.html
Gürcistan Başbakanı: Gürcistan mevcut ‘toprak sorunlarıyla’ NATO'ya üye olamaz
Gürcistan Başbakanı: Gürcistan mevcut ‘toprak sorunlarıyla’ NATO'ya üye olamaz
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Gürcistan'ın NATO'ya katılmadan önce toprak sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:31+0300
2022-06-21T19:31+0300
2022-06-21T19:31+0300
dünya
gürcistan
irakliy garibaşvili
nato
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Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Rustavi 2 televizyonuna demecinde Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğinin sadece kendi isteklerine bağlı olmadığını, ittifakın tüm ülkeleri arasında fikir birliği olması gerektiğini belirterek, ülkenin müzakereler yoluyuyla toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı planladığını kaydetti.Garibaşvili, “NATO üyeliğin sadece kendi arzularımıza bağlı olmadığını anlıyoruz. Gürcistan'ın NATO'ya üye olabilmesi için ittifakın tüm ülkeleri arasında fikir birliği olması gerekiyor. Müptedi değiliz ve Gürcistan'ın toprak sorunları olduğunu biliyoruz” dedi.Garibaşvili, hükümetin politikasının ‘ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini barışçıl müzakereler yoluyla yeniden tesis etmek’ olduğunu belirterek, 2012 yılından bu yana Tiflis’in Moskova ile ekonomik veya ticari ilişkiler dışında hiçbir siyasi temasının olmadığına dikkat çekti.Başbakan, Gürcistan'ın ‘doğal nedenlerle’ ve kendi ulusal çıkarları için Rusya’ya yaptırım uygulayamayacağına vurgu yaparak, “Gürcistan, Rusya'ya karşı ulusal düzeyde yaptırım uygulamayan tek ülke değil” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220218/gurcistan-toprak-butunlugumuzun-saglanmasi-icin-tek-yol-nato-1053973195.html
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gürcistan, irakliy garibaşvili, nato
Gürcistan Başbakanı: Gürcistan mevcut ‘toprak sorunlarıyla’ NATO'ya üye olamaz
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Gürcistan'ın NATO'ya katılmadan önce toprak sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Rustavi 2 televizyonuna demecinde Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğinin sadece kendi isteklerine bağlı olmadığını, ittifakın tüm ülkeleri arasında fikir birliği olması gerektiğini belirterek, ülkenin müzakereler yoluyuyla toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı planladığını kaydetti.
Garibaşvili, “NATO üyeliğin sadece kendi arzularımıza bağlı olmadığını anlıyoruz. Gürcistan'ın NATO'ya üye olabilmesi için ittifakın tüm ülkeleri arasında fikir birliği olması gerekiyor. Müptedi değiliz ve Gürcistan'ın toprak sorunları olduğunu biliyoruz” dedi.
Garibaşvili, hükümetin politikasının ‘ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini barışçıl müzakereler yoluyla yeniden tesis etmek’ olduğunu belirterek, 2012 yılından bu yana Tiflis’in Moskova ile ekonomik veya ticari ilişkiler dışında hiçbir siyasi temasının olmadığına dikkat çekti.
Başbakan, Gürcistan'ın ‘doğal nedenlerle’ ve kendi ulusal çıkarları için Rusya’ya yaptırım uygulayamayacağına vurgu yaparak, “Gürcistan, Rusya'ya karşı ulusal düzeyde yaptırım uygulamayan tek ülke değil” diye konuştu.