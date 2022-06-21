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HDP kongresinde divan başkanı tutuklandı
HDP kongresinde divan başkanı tutuklandı
İzmit'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hdp
kocaeli
izmit
kongre
tutuklama
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İzmit’te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/hdpnin-istanbul-bingol-ve-edirne-baskanlarina-gozalti-karari-1056933794.html
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hdp, kocaeli, izmit, kongre, tutuklama

HDP kongresinde divan başkanı tutuklandı

22:13 21.06.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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İzmit'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı.
İzmit’te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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