https://tr.sputniknews.com/20220621/hdpli-vekillere-ait-dokunulmazlik-dosyalari-meclise-gonderildi-1057687598.html
HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi
HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi
HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T10:39+0300
2022-06-21T10:39+0300
2022-06-21T10:51+0300
politika
hdp
dokunulmazlık
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665261_0:54:1200:729_1920x0_80_0_0_5759384c023ee424f35aa3d69f301fac.jpg
10 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan 11 fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında 2 dosya bulunuyor.HDP Milletvekilleri; Dilşat Canbaz Kaya, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Remziye Tosun hakkında ise birer dokunulmazlık dosyası hazırlandı.Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis'teki dokunulmazlık dosya sayısı bin 500'e yaklaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665261_80:0:1121:781_1920x0_80_0_0_85a4d483508ed59462859c0dbc9f2c08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hdp, dokunulmazlık, tbmm
HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi
10:39 21.06.2022 (güncellendi: 10:51 21.06.2022) Abone ol
HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.
10 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan 11 fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında 2 dosya bulunuyor.
HDP Milletvekilleri; Dilşat Canbaz Kaya, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Remziye Tosun hakkında ise birer dokunulmazlık dosyası hazırlandı.
Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis'teki dokunulmazlık dosya sayısı bin 500'e yaklaştı.