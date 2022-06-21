https://tr.sputniknews.com/20220621/hdpli-vekillere-ait-dokunulmazlik-dosyalari-meclise-gonderildi-1057687598.html

HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi

HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi

HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T10:39+0300

2022-06-21T10:39+0300

2022-06-21T10:51+0300

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hdp

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10 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan 11 fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında 2 dosya bulunuyor.HDP Milletvekilleri; Dilşat Canbaz Kaya, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Remziye Tosun hakkında ise birer dokunulmazlık dosyası hazırlandı.Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis'teki dokunulmazlık dosya sayısı bin 500'e yaklaştı.

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hdp, dokunulmazlık, tbmm