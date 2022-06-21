https://tr.sputniknews.com/20220621/icisleri-bakani-soylu-uzun-zamandir-uzerinde-calistigimiz-kokunu-kurutma-operasyonu-baslatildi-1057683157.html

İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Soylu, 10 ilde düzenlenen uyuşturucu... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T07:06+0300

2022-06-21T07:06+0300

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süleyman soylu

türkiye

uyuşturucu

operasyon

diyarbakır

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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde, bu sabah 04.00'te başlatılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamalarından satır başları:Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

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diyarbakır

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süleyman soylu, uyuşturucu, operasyon, diyarbakır