https://tr.sputniknews.com/20220621/icisleri-bakani-soylu-uzun-zamandir-uzerinde-calistigimiz-kokunu-kurutma-operasyonu-baslatildi-1057683157.html
İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Soylu, 10 ilde düzenlenen uyuşturucu... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T07:06+0300
2022-06-21T07:06+0300
2022-06-21T07:13+0300
süleyman soylu
türkiye
uyuşturucu
operasyon
diyarbakır
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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde, bu sabah 04.00'te başlatılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamalarından satır başları:Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.
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süleyman soylu, uyuşturucu, operasyon, diyarbakır
İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldı
07:06 21.06.2022 (güncellendi: 07:13 21.06.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Soylu, 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 205 adrese baskın yapıldığını, 213 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde, bu sabah 04.00'te başlatılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.
Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.
Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.