https://tr.sputniknews.com/20220621/ido-feribotunda-koltuk-kavgasi-cikti-sefer-yarida-kaldi-1057692210.html
İDO feribotunda koltuk kavgası çıktı: Sefer yarıda kaldı
İDO feribotunda koltuk kavgası çıktı: Sefer yarıda kaldı
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:18+0300
2022-06-21T12:18+0300
2022-06-21T12:18+0300
türkiye
deniz otobüsü
ido
koltuk
kavga
tartışma
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Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO’ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul’a gönderildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220614/buyukada-kartal-seferini-yapan-motorda-kavga-cikti-bir-kisi-denize-dustu-1057391004.html
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deniz otobüsü, ido, koltuk, kavga, tartışma
İDO feribotunda koltuk kavgası çıktı: Sefer yarıda kaldı
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Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü.
Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO’ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.
Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.
Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.
İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.
Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul’a gönderildiği belirtildi.