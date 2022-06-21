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https://tr.sputniknews.com/20220621/iki-cocuk-ve-bir-genc-kiza-tacizde-bulundu-art-niyetim-yoktu-dedi-tahliye-oldu-1057694570.html
İki çocuk ve bir genç kıza tacizde bulundu; 'art niyetim yoktu' dedi, tahliye oldu
İki çocuk ve bir genç kıza tacizde bulundu; 'art niyetim yoktu' dedi, tahliye oldu
Yalova'da çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanan Yakup... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T13:01+0300
2022-06-21T13:02+0300
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2021 yılında Armutlu ilçesinde meydana gelen olayda, belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos’ta polis tarafından gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında, Gemlik 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla’ 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise ‘telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki işine geri döndü.Akkaya, bu kez 8 Şubat’ta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.Telefon mesajları ve ses çözümlemelerinde cinsel taciz ortaya çıktıTelefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya'nın, Ş.M.A.’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden ‘cinsel taciz’ suçunun yanı sıra çocuğu fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.Yakup Akkaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince ‘çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.İkinci tutuklanmasında işten çıkarıldıBu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya’nın, mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup, bulunmadığının belirlenmesi için el koyulan cep telefonunda inceleme başlatıldı. Olayın ardından Akkaya’nın çalıştığı, Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek’ten yapılan açıklamada, kesinleşmiş suçu olmadığı için işe geri alındığı ancak 2’nci kez tutuklandıktan sonra çıkışının verildiği kaydedildi.Tahliye edildiÇocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklu yargılanan Yakup Akkaya, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “Art niyetim yoktu” dedi.Cumhuriyet savcısı, 3 ayrı dosyanın da birleştirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Akkaya’nın tahliyesine karar verip, talebi görüşmek üzere duruşmayı erteledi.
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İki çocuk ve bir genç kıza tacizde bulundu; 'art niyetim yoktu' dedi, tahliye oldu

13:01 21.06.2022 (güncellendi: 13:02 21.06.2022)
© FotoğrafYakup Akkaya
Yakup Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Fotoğraf
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Yalova'da çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen 2 erkek çocuğu ile 1 genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve 2 kez tutuklanan Yakup Akkaya, ilk duruşmada bir kez daha tahliye edildi.
2021 yılında Armutlu ilçesinde meydana gelen olayda, belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, buraya gelen E.N. (16) isimli erkek çocuğu ile P.Ç. (20) adlı kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 17 Ağustos’ta polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında, Gemlik 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla’ 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise ‘telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Yakup Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki işine geri döndü.

Akkaya, bu kez 8 Şubat’ta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Telefon mesajları ve ses çözümlemelerinde cinsel taciz ortaya çıktı

Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya'nın, Ş.M.A.’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden ‘cinsel taciz’ suçunun yanı sıra çocuğu fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.
Yakup Akkaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince ‘çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İkinci tutuklanmasında işten çıkarıldı

Bu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya’nın, mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup, bulunmadığının belirlenmesi için el koyulan cep telefonunda inceleme başlatıldı. Olayın ardından Akkaya’nın çalıştığı, Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek’ten yapılan açıklamada, kesinleşmiş suçu olmadığı için işe geri alındığı ancak 2’nci kez tutuklandıktan sonra çıkışının verildiği kaydedildi.

Tahliye edildi

Çocuğu fuhşa teşvik etme’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklu yargılanan Yakup Akkaya, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “Art niyetim yoktu” dedi.
Cumhuriyet savcısı, 3 ayrı dosyanın da birleştirilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Akkaya’nın tahliyesine karar verip, talebi görüşmek üzere duruşmayı erteledi.
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