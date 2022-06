İkinci deneme: Güney Kore, 'Nuri'yi uzaya fırlattı

▪ S. KOREA'S FIRST SATELLITE ANTENNA



From giant antennas to multi-orbital satellites...S. Korea's developing space business#Nuri #space_rocket #SouthKorea



Arirang News ▶ https://t.co/mVDEocNgm0

News Center ▶ https://t.co/mZQ2egcQgF pic.twitter.com/R030gzo4Al