https://tr.sputniknews.com/20220621/ikinci-deneme-guney-kore-nuriyi-uzaya-firlatti--1057687044.html
İkinci deneme: Güney Kore, 'Nuri'yi uzaya fırlattı
İkinci deneme: Güney Kore, 'Nuri'yi uzaya fırlattı
İlk yerli uydusu Nuri'yi geçen yıl yörüngeye yerleştirmede başarılı olamayan Güney Kore bugün ikinci denemeyi gerçekleştirdi. Nuri, Korece 'dünya' anlamına... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T10:21+0300
2022-06-21T10:21+0300
2022-06-21T10:34+0300
güney kore
dünya
roket
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Güney Kore, 'Nuri' adını verdiği ilk yerli yapım roketini Ekim 2021'deki başarısız ilk denemeden sonra ikinci kez uzaya fırlattı. 200 ton ağırlığında ve 47.2 metre uzunluğundaki 6 motorlu roket, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki yerel saatle 16.00'da uzaya yollandı. Fırlatma anı canlı yayınlanırken bir TV yorumcusu "Her şey plana uygun gidiyor gibi görünüyor" dedi.Nuri, Korece 'dünya' anlamına geliyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.Nuri ismi verilen roket 21 Ekim'de de yine aynı yerden yerel saatle 17.00'da fırlatılmış ama üzerindeki 1.5 ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarılı olamamamıştı.
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güney kore, roket
İkinci deneme: Güney Kore, 'Nuri'yi uzaya fırlattı
10:21 21.06.2022 (güncellendi: 10:34 21.06.2022) Abone ol
İlk yerli uydusu Nuri'yi geçen yıl yörüngeye yerleştirmede başarılı olamayan Güney Kore bugün ikinci denemeyi gerçekleştirdi. Nuri, Korece 'dünya' anlamına geliyor.
Güney Kore, 'Nuri' adını verdiği ilk yerli yapım roketini Ekim 2021'deki başarısız ilk denemeden sonra ikinci kez uzaya fırlattı.
200 ton ağırlığında ve 47.2 metre uzunluğundaki 6 motorlu roket, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki yerel saatle 16.00'da uzaya yollandı. Fırlatma anı canlı yayınlanırken bir TV yorumcusu "Her şey plana uygun gidiyor gibi görünüyor" dedi.
Nuri, Korece 'dünya' anlamına geliyor. Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1.6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Nuri ismi verilen roket 21 Ekim'de de yine aynı yerden yerel saatle 17.00'da fırlatılmış ama üzerindeki 1.5 ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarılı olamamamıştı.