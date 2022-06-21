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İlber Ortaylı'dan Ege Denizi uyarısı: Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı
İlber Ortaylı'dan Ege Denizi uyarısı: Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı
Yunanistan'la yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz gerilimini değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Bazı devletlerin... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:54+0300
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ege denizi
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Yunanistan ile Ege Denizi'ndeki krizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global'e değerlendirdi.Ortaylı, "12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkarıcaksın? Meis burnumun dibinde, Sakız (Adası) burnumun dibinde, İstanköy burnumun dibinde, yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta. Kıyıdan bakacağız, öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabi tahammül edilmez bir şey. Savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak?" dedi.Ortaylı, "Dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek, herif diyor ki 12 mil kıta sahanlığım, buyur o zaman Kaş'ı sana verelim, yani olacak iş değil o" diye konuştu.Prof. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık. Doğu Akdeniz'de Türkiye istemiyorlar, rahatsız ediyor Batı dünyasını" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/abdnin-karadenizdeki-dengesizligi-egede-yasamamak-icin-turk-yunan-dusmanligina-ihtiyaci-var-1057447517.html
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ilber ortaylı, ege denizi, yunanistan

İlber Ortaylı'dan Ege Denizi uyarısı: Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı

15:54 21.06.2022 (güncellendi: 15:59 21.06.2022)
© İHAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
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Yunanistan'la yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz gerilimini değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık" dedi.
Yunanistan ile Ege Denizi'ndeki krizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global'e değerlendirdi.
Ortaylı, "12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkarıcaksın? Meis burnumun dibinde, Sakız (Adası) burnumun dibinde, İstanköy burnumun dibinde, yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta. Kıyıdan bakacağız, öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabi tahammül edilmez bir şey. Savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak?" dedi.
Ortaylı, "Dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek, herif diyor ki 12 mil kıta sahanlığım, buyur o zaman Kaş'ı sana verelim, yani olacak iş değil o" diye konuştu.
Prof. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık. Doğu Akdeniz'de Türkiye istemiyorlar, rahatsız ediyor Batı dünyasını" dedi.
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‘ABD’nin, Karadeniz’deki dengesizliği Ege’de yaşamamak için Türk-Yunan düşmanlığına ihtiyacı var’
15 Haziran , 12:20
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