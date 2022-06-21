https://tr.sputniknews.com/20220621/ilber-ortaylidan-ege-denizi-uyarisi-bundan-sonra-ciddi-sekilde-orada-gozumuz-olmali-1057706548.html
İlber Ortaylı'dan Ege Denizi uyarısı: Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı
İlber Ortaylı'dan Ege Denizi uyarısı: Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı
Yunanistan'la yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz gerilimini değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Bazı devletlerin... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:54+0300
2022-06-21T15:54+0300
2022-06-21T15:59+0300
ilber ortaylı
politika
ege denizi
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057352327_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_565008fedaa18f2299ec3f01e67cc834.jpg
Yunanistan ile Ege Denizi'ndeki krizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global'e değerlendirdi.Ortaylı, "12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkarıcaksın? Meis burnumun dibinde, Sakız (Adası) burnumun dibinde, İstanköy burnumun dibinde, yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta. Kıyıdan bakacağız, öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabi tahammül edilmez bir şey. Savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak?" dedi.Ortaylı, "Dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek, herif diyor ki 12 mil kıta sahanlığım, buyur o zaman Kaş'ı sana verelim, yani olacak iş değil o" diye konuştu.Prof. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık. Doğu Akdeniz'de Türkiye istemiyorlar, rahatsız ediyor Batı dünyasını" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/abdnin-karadenizdeki-dengesizligi-egede-yasamamak-icin-turk-yunan-dusmanligina-ihtiyaci-var-1057447517.html
ege denizi
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057352327_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_93c9fda9f41d274839f6024fc2a77a6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilber ortaylı, ege denizi, yunanistan
İlber Ortaylı'dan Ege Denizi uyarısı: Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı
15:54 21.06.2022 (güncellendi: 15:59 21.06.2022) Abone ol
Yunanistan'la yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz gerilimini değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık" dedi.
Yunanistan ile Ege Denizi'ndeki krizi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global'e değerlendirdi.
Ortaylı, "12 mile çıkarıyor, 12 mile neyi çıkarıcaksın? Meis burnumun dibinde, Sakız (Adası) burnumun dibinde, İstanköy burnumun dibinde, yani neyi 12 mile çıkarıyorsun ve orada hiçbir şey yaptırmayacak, bağlayacak adeta. Kıyıdan bakacağız, öbür tarafa balıkçı sandalıyla gezeceğiz. Bu tabi tahammül edilmez bir şey. Savaş sebeplerinin hepsini küçümseyen, lanetleyen bir grup var. Bu tamam doğru da büyük ölçüde bazen de insanın gırtlağına basılıyor. Türkiye nasıl denizlere çıkmayacak, uçak uçuramayacak?" dedi.
Ortaylı, "Dünyada kıta sahanlığı birbirine tecavüz etmeyecek, herif diyor ki 12 mil kıta sahanlığım, buyur o zaman Kaş'ı sana verelim, yani olacak iş değil o" diye konuştu.
Prof. Ortaylı, "Bundan sonra ciddi şekilde orada gözümüz olmalı. Her halükarda şunun üzerinde açıkça durmalıyız. Bazı devletlerin maalesef artık Doğu Akdeniz safhasında eskisi gibi stabil, donmuş bir sulh safhasını atladığı açık. Doğu Akdeniz'de Türkiye istemiyorlar, rahatsız ediyor Batı dünyasını" dedi.