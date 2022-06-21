https://tr.sputniknews.com/20220621/islam-memisten-dolar-ve-kripto-para-uyarisi-risk-ve-belirsizlik-var-1057678833.html

İslam Memiş'ten 'dolar ve kripto para' uyarısı: Risk ve belirsizlik var

İslam Memiş'ten 'dolar ve kripto para' uyarısı: Risk ve belirsizlik var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kripto para piyasasındaki çöküşe ilişkin, "Kripto para piyasasında gelecekle ilgili ciddi belirsizlik var" dedi... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T01:09+0300

2022-06-21T01:09+0300

2022-06-21T01:16+0300

ekonomi

kripto

kripto para

resesyon

enflasyon

fed

gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

kur korumalı tl mevduat

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların son durumu, kripto paralardaki çöküş, gram altın gibi yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'İki ay içinde çok da aksiyon beklememek lazım'HaberGlobal'ın aktardığına göre katıldığı canlı yayında kripto piyasasını değerlendiren Memiş, "Kripto para piyasasındaki sert düşüşler hafta sonu da devam etti. 20 bin doların altına sarkması yatırımcıları korkuttu. 60 bin dolar seviyesindeki rakamlara bakıldığında, yüzde 80 civarında düşüş olmuş oluyor. Küresel piyasalarda resesyon riski var, enflasyon da birleşince kripto piyasasını etkiledi. Bankacılık sistemine dahil edilmesi gibi birçok önemli faktör gündeme taşınırsa toparlanabilir ama şu anda Fed'in faiz artırma süreci de devam ettiği için iki ay içinde çok da aksiyon beklememek lazım" dedi. 'Ciddi belirsizlik var'"Kripto para piyasasında gelecekle ilgili ciddi belirsizlik var" diye devam eden Memiş, "Merkez bankasına bağlı olmayan, ulus devletin arkasında olmadığı gibi faktörler var. Kısa vadede beklemekten başka çare yok. Tepki alımları gelecektir ama riskler devam ediyor" dedi.'Merkez Bankası bu ayki toplantısını pas (sabit) geçebilir'Borsa tarafını değerlendiren Memiş, "Bugün Amerikan piyasaları kapalı, yurt dışı piyasalar sakin başladı. Borsa İstanbul'da pozitif görünüm devam ediyor. 2600'ü test eden Borsa İstanbul olabilir. Bu haftanın önemli maddesi TCMB faiz kararı. Pas geçeceği beklentisi var. Sürpriz açıklama gelmezse Merkez Bankası bu ayki toplantısını pas (sabit) geçebilir" diye konuştu.GES mi, KKM mi?Gelire Endeksli Senet ve Kur Korumalı Mevduat ürünlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Memiş, "Şu anda Kur Korumalı sistem daha mantıklı gibi görülüyor. Döviz yatırımcısı çok Türkiye'de, o para boşa çıktı. Hem gram altın, hem döviz tarafında garanti söz konusu olduğu için hem TL bazında sabit getiri hem de döviz tarafında sabit getiriyi cebinize koymuş oluyorsunuz" açıklamasında bulundu.'Doların 18 liranın üstüne çıkma riski var'Memiş, son olarak dolara ilişkin beklentisini şöyle açıkladı:

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kripto, kripto para, resesyon, enflasyon, fed, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi, kur korumalı tl mevduat