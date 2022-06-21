https://tr.sputniknews.com/20220621/istanbul-ticaret-odasi-istanbulda-ekmek-3-lira-1057720514.html
İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'da ekmek 3 lira
İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'da ekmek 3 lira
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 lira olacağı iddialarını yalanlayarak, İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T20:52+0300
2022-06-21T20:52+0300
2022-06-21T20:52+0300
türkiye
şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito)
ekmek
ticaret bakanlığı
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İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadırÖte yandan, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.İstanbul'da 39 ilçe bulunduğunu hatırlatan Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.''5 lira algısı' oluşturmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum'Balcı, bakanlıkların çalışması neticesinde ülke genelinde ekmeğin kilogramının 20 lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:'Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim'Balcı, fırıncı esnafının sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıkla sürekli diyalog halinde olduklarını aktararak esnafın içinde bulunduğu zor durumun farkında olduklarını, fırıncı esnafının mağdur olmaması için kilogramı 20 liranın altına satılan illerde de ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce yapması gerektiğine işaret etti.Verilen desteklerin ardından un sanayicisinin, fırıncı esnafına unu 360 liradan vermeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Balcı, farklı bir uygulama içerisine giren un sanayicilerine gerekli yaptırımların yapılacağını ve fırıncı esnafının mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.Bu zor süreçlerde fırıncı esnafının kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Balcı, "Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220620/ibb-ekmegi-2-tlden-halkimiza-ulastirmaya-devam-edecegiz-1057672460.html
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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), ekmek, ticaret bakanlığı
İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'da ekmek 3 lira
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 lira olacağı iddialarını yalanlayarak, İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 TL olduğunu belirtti.
İstanbul Ticaret Odası'
ndan (İTO) yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin
gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır
Öte yandan, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda kamuoyunda
gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu"
açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İstanbul'da 39 ilçe bulunduğunu hatırlatan Balcı, "İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamını taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.
''5 lira algısı' oluşturmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum'
Balcı, bakanlıkların çalışması neticesinde ülke genelinde ekmeğin kilogramının 20 lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat olan halkımızın temel gıda maddesi olan ekmekte azami fiyat, şu anda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok ilimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçe olan İstanbul'da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı '5 lira algısı' oluşturmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."
'Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim'
Balcı, fırıncı esnafının sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıkla sürekli diyalog halinde olduklarını aktararak esnafın içinde bulunduğu zor durumun farkında olduklarını, fırıncı esnafının mağdur olmaması için kilogramı 20 liranın altına satılan illerde de ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce yapması gerektiğine işaret etti.
Verilen desteklerin ardından un sanayicisinin, fırıncı esnafına unu 360 liradan vermeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Balcı, farklı bir uygulama içerisine giren un sanayicilerine gerekli yaptırımların yapılacağını ve fırıncı esnafının mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.
Bu zor süreçlerde fırıncı esnafının kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Balcı, "Biz şu anda çuvalı 360 liraya un alabilmeliyiz ki ekmeği 4 liradan satabilelim" diye konuştu.