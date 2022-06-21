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İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarı
İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 kente sarı kodlu uyarıda... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T08:07+0300
2022-06-21T08:07+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 32 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kastamon, Kayseri, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
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hava, hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, yağmur

İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarı

08:07 21.06.2022
© AAİstanbul / yağmur / fırtına
İstanbul / yağmur / fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Meteoroloji son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 32 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kastamon, Kayseri, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
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