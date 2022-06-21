https://tr.sputniknews.com/20220621/isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilmasinda-bir-ilerleme-kaydedilmedi-1057716737.html
'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasında bir ilerleme kaydedilmedi'
'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasında bir ilerleme kaydedilmedi'
Sözcü haberine göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto eden Türkiye'yi ikna çabalarında şu ana kadar bir ilerleme kaydedilmedi ve büyük ihtimalle... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T20:17+0300
2022-06-21T20:17+0300
2022-06-21T20:17+0300
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finlandiya
ibrahim kalın
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Sözcü gazetesinin Al-Monitor'a dayandırdığı haberde gelecek hafta Madrid’de düzenlenecek geleneksel NATO Zirvesi öncesinde yapılan görüşmelerde, şu ana kadar herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediği vurgulandı.Al-Monitor'e konuşan kaynaklar, Türk heyetinin İsveç ve Finlandiya konusunda geri adım atmadığını, İsveç ve Finlandiya’dan terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye desteği kesmesini istediğini söyledi. Öte yandan terör örgütü FETÖ’yle de mücadele vurgusunun yapıldığı ve bu iki ülkeyle işbirliği istendiği de belirtildi.Haberde, ''Al-Monitor’e konuşan bir kaynak, 'Türk yetkililer üyelik için net bir perspektif sağlamadı ve büyük ihtimalle Madrid’de de neticeye ulaşılamayacak' dedi" ifadesi de kullanıldı.Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten üst düzey yetkililer Brüksel'deki karargahta dün bir araya gelmişti.Görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenlenen Türkiye heyetinin başındaki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi.
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Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , nato, türkiye, isveç, finlandiya, ibrahim kalın
'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasında bir ilerleme kaydedilmedi'
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Sözcü haberine göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto eden Türkiye'yi ikna çabalarında şu ana kadar bir ilerleme kaydedilmedi ve büyük ihtimalle beklenen NATO zirvesinde de neticeye ulaşılmayacak.
Sözcü gazetesinin Al-Monitor'a dayandırdığı haberde
gelecek hafta Madrid’de düzenlenecek geleneksel NATO Zirvesi
öncesinde yapılan görüşmelerde, şu ana kadar herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediği vurgulandı.
Al-Monitor'e konuşan kaynaklar, Türk heyetinin İsveç ve Finlandiya konusunda geri adım atmadığını, İsveç ve Finlandiya’dan terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye desteği kesmesini istediğini söyledi. Öte yandan terör örgütü FETÖ’yle de mücadele vurgusunun yapıldığı ve bu iki ülkeyle işbirliği istendiği de belirtildi.
Haberde, ''Al-Monitor’e konuşan bir kaynak, 'Türk yetkililer üyelik için net bir perspektif sağlamadı ve büyük ihtimalle Madrid’de de neticeye ulaşılamayacak' dedi" ifadesi de kullanıldı.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten üst düzey yetkililer Brüksel'deki karargahta dün bir araya gelmişti.
Görüşmelerden sonra basın toplantısı düzenlenen Türkiye heyetinin başındaki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi
.