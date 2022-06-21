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İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde ‘TSK yapılanması’na yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde 47 şüpheli... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T09:50+0300
2022-06-21T10:02+0300
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fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
izmir
polis
gözaltı
gözaltı kararı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olmak üzere 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Albay, 28'i Astsubay, 2'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/feto-uyesi-avukat-kamil-bakum-muhsin-yazicioglu-davasiyla-ilgili-itiraflarda-bulundu-1057465835.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), izmir, polis, gözaltı, gözaltı kararı

İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

09:50 21.06.2022 (güncellendi: 10:02 21.06.2022)
© AAİzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde ‘TSK yapılanması’na yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olmak üzere 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Albay, 28'i Astsubay, 2'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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