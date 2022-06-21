https://tr.sputniknews.com/20220621/izmirde-kacak-kazi-yapilan-evlerde-roma-donemine-ait-eserler-ele-gecirildi-1057682396.html
İzmir'de kaçak kazı yapılan evlerde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
İzmir'de kaçak kazı yapılan evlerde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
İzmir’in Bergama ilçesinde iki ikamette kaçak kazı yapan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T02:52+0300
2022-06-21T02:52+0300
2022-06-21T02:55+0300
türkiye
roma
roma dönemi
izmir
bergama
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İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler bulundu.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde Talatpaşa ve İnkılap mahallelerindeki 2 evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nın kaçak kazı yaptığını tespit etti.Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
türkiye
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roma, roma dönemi, izmir, bergama
İzmir'de kaçak kazı yapılan evlerde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi
02:52 21.06.2022 (güncellendi: 02:55 21.06.2022) Abone ol
İzmir’in Bergama ilçesinde iki ikamette kaçak kazı yapan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler bulundu.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde Talatpaşa ve İnkılap mahallelerindeki 2 evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nın kaçak kazı yaptığını tespit etti.
Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.