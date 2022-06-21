https://tr.sputniknews.com/20220621/izmirde-kacak-kazi-yapilan-evlerde-roma-donemine-ait-eserler-ele-gecirildi-1057682396.html

İzmir'de kaçak kazı yapılan evlerde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

İzmir'de kaçak kazı yapılan evlerde Roma dönemine ait eserler ele geçirildi

İzmir’in Bergama ilçesinde iki ikamette kaçak kazı yapan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T02:52+0300

2022-06-21T02:52+0300

2022-06-21T02:55+0300

türkiye

roma

roma dönemi

izmir

bergama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057682250_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_14ebf010980b483cafc26caba1a09270.jpg

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler bulundu.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde Talatpaşa ve İnkılap mahallelerindeki 2 evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nın kaçak kazı yaptığını tespit etti.Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

türkiye

izmir

bergama

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, roma dönemi, izmir, bergama