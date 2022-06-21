https://tr.sputniknews.com/20220621/kahve-ticareti-rota-degistirdi-fiyatlar-son-10-yilin-en-yuksek-seviyesini-asabilir-1057695247.html

Kahve ticareti rota değiştirdi: 'Fiyatlar son 10 yılın en yüksek seviyesini aşabilir'

Kahve ticareti rota değiştirdi: 'Fiyatlar son 10 yılın en yüksek seviyesini aşabilir'

Kahve ticareti tersi yönde işlemeye başladı. Kahvenin en büyük tüketicilerinden olan Avrupa'dan bir diğer büyük tüketici olan ABD'ye sevkiyat başladı. Bazı... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T13:07+0300

2022-06-21T13:07+0300

2022-06-21T13:08+0300

kahve

ekonomi

ticaret

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Sıcak havalar kahve piyasasını etkisi altına aldı. Genellikle alışılmadık bir biçimde, kahvede en büyük tüketiciler arasında yer alan Avrupa’dan bir diğer büyük tüketici ABD’ye kahve sevkiyatları başladı.Bazı kaynaklar, Avrupa ICE depolarından ABD'ye gönderim yapıldığını ve sıcak havaların küresel arz üzerindeki etkisinin fiyatlara yansıdığını söylüyor. Dünya gazetesinde yer alan habere göre; kaynaklar, Arabica kahvesinin büyük kısmının Orta ve Güney Amerika'da üretilmesinden dolayı, büyük bir tüketim bölgesinden diğerine ticaret yapmanın oldukça sıra dışı olduğunu belirtiyorlar.ICE’de stokların azalmasının fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesinin üzerine taşıyabileceği uyarısı yapılıyor. İsviçre merkezli bir kahve tüccarı, "Avrupa'dan ABD'ye giden önemli miktarda Arabica'yı hiç hatırlamıyorum" dedi ve ICE vadeli işlem sözleşmelerine karşı teslimat için onaylanmış 100.000'den fazla 60 kg'lık Arabica çuvalının olduğunu belirtti.ICE'de Arabica kahve vadeli işlemleri, azalan tedarike ilişkin süregelen endişelerle pound başına 2.3 dolar civarından işlem görüyor. Son 1 ay içinde yüzde 4’ten fazla artan fiyatlar, geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yüzde 52 üzerinde.Fiyatlar, Brezilya ve Orta Amerika'dan gelen sevkiyatın sınırlı olmasıyla destekleniyor ve başlıca üretici Brezilya'da hasadın tarihi ortalamasının gerisinde kalması fiyatta itici güç oluyor. Ayrıca, ülkenin Arabica mahsulünün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Minas Gerais'te azalan yağmurlar nedeniyle Brezilya'daki aşırı kurak ilgili endişeler tırmanıyor. Bu arada, ICE sertifikalı stoklar 16 Haziran'da Şubat ayından bu yana ilk kez 1 milyon çuvalın altına düşerek 22 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220614/1057399638.html

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kahve, ticaret