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Kılıçdaroğlu: Yargıç, haksız tahrik indirimi sağladı, hangi vicdan kabul eder bunu?
Kılıçdaroğlu: Yargıç, haksız tahrik indirimi sağladı, hangi vicdan kabul eder bunu?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yargıç haksız tahrik indirimi sağladı, hangi vicdan kabul eder bunu?" dedi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:06+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Yargıç, haksız tahrik indirimi sağladı, hangi vicdan kabul eder bunu?

14:06 21.06.2022 (güncellendi: 14:29 21.06.2022)
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yargıç haksız tahrik indirimi sağladı, hangi vicdan kabul eder bunu?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kimse AK Parti'yi MHP'yi eleştirmeyelim istiyorlar. Bu yasa geçince basın özgürlüğü daha da genişleyecek diyorlar.
Adalet yoktur dedik ama Pınar Gültekin vakası var. Yargıç karar verdi, haksız tahrik indirimi sağladı. Hangi vicdan kabul eder bunu?
Adaletsizliğin tarihini yazmak isteyen önce Silivri'ye bakacaktır. Nazilerin toplama kampı gibi. Ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı bile terörist diye içeriye aldılar. Yargı vesayet altında. Gidelim herhangi vatandaşa soralım; 'Adalet var mı' diye; 'Hangi adalet, adalet yok' diyecek.
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