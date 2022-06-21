Kılıçdaroğlu: Yargıç, haksız tahrik indirimi sağladı, hangi vicdan kabul eder bunu?

Kimse AK Parti'yi MHP'yi eleştirmeyelim istiyorlar. Bu yasa geçince basın özgürlüğü daha da genişleyecek diyorlar. Kimse AK Parti'yi MHP'yi eleştirmeyelim istiyorlar. Bu yasa geçince basın özgürlüğü daha da genişleyecek diyorlar.

Adalet yoktur dedik ama Pınar Gültekin vakası var. Yargıç karar verdi, haksız tahrik indirimi sağladı. Hangi vicdan kabul eder bunu? Adalet yoktur dedik ama Pınar Gültekin vakası var. Yargıç karar verdi, haksız tahrik indirimi sağladı. Hangi vicdan kabul eder bunu?