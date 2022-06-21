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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/kremlin-sozcusu-peskov-putin-moskovayi-ziyaret-edecek-turk-savunma-yetkilileriyle-gorusmeyecek-1057715107.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:11+0300
2022-06-21T19:11+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
türkiye
tahıl
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Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla planlanan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, bu hafta Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak.Gazeteciler, Peskov'a Putin'in Moskova'yı ziyaret edecek Türk heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğini sordu. Moskova'daki görüşmenin Savunma Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Putin'in Türk savunma yetkilileriyle bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html
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vladimir putin, rusya, türkiye, tahıl

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek

19:11 21.06.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl koridoru zirvesi öncesi Moskova'ya gidecek Türk askeri heyetiyle görüşmeyeceğini belirtti.
Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla planlanan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, bu hafta Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak.

Gazeteciler, Peskov'a Putin'in Moskova'yı ziyaret edecek Türk heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğini sordu.

Moskova'daki görüşmenin Savunma Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Putin'in Türk savunma yetkilileriyle bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.
Tahıllar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Ukrayna krizi
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Tahıl koridoru için 4'lü zirve haftaya İstanbul'da
17:27
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