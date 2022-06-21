https://tr.sputniknews.com/20220621/kremlin-sozcusu-peskov-putin-moskovayi-ziyaret-edecek-turk-savunma-yetkilileriyle-gorusmeyecek-1057715107.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:11+0300

2022-06-21T19:11+0300

2022-06-21T19:11+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

türkiye

tahıl

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Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla planlanan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, bu hafta Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak.Gazeteciler, Peskov'a Putin'in Moskova'yı ziyaret edecek Türk heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğini sordu. Moskova'daki görüşmenin Savunma Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Putin'in Türk savunma yetkilileriyle bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html

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vladimir putin, rusya, türkiye, tahıl