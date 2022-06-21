https://tr.sputniknews.com/20220621/kremlin-sozcusu-peskov-putin-moskovayi-ziyaret-edecek-turk-savunma-yetkilileriyle-gorusmeyecek-1057715107.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:11+0300
2022-06-21T19:11+0300
2022-06-21T19:11+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
türkiye
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057698043_0:41:3045:1753_1920x0_80_0_0_51eae06a673ca362b6725df699263e74.jpg
Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla planlanan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, bu hafta Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak.Gazeteciler, Peskov'a Putin'in Moskova'yı ziyaret edecek Türk heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğini sordu. Moskova'daki görüşmenin Savunma Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Putin'in Türk savunma yetkilileriyle bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057698043_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39b042897b4caf49c64f58abe3587a9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, türkiye, tahıl
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Moskova'yı ziyaret edecek Türk savunma yetkilileriyle görüşmeyecek
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl koridoru zirvesi öncesi Moskova'ya gidecek Türk askeri heyetiyle görüşmeyeceğini belirtti.
Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla planlanan 4’lü zirvenin haftaya İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. Bunun öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, bu hafta Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak.
Gazeteciler, Peskov'a Putin'in Moskova'yı ziyaret edecek Türk heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğini sordu.
Moskova'daki görüşmenin Savunma Bakanlıkları nezdinde gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Putin'in Türk savunma yetkilileriyle bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.