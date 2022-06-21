https://tr.sputniknews.com/20220621/kurbanliklarin-istanbula-girisi-24-haziranda-baslayacak--1057675574.html

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 24 Haziran'da başlayacak

Kurbanlıkların İstanbul'a girişi 24 Haziran'da başlayacak

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şehre kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını belirterek, vatandaşların izinli satış... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T00:08+0300

2022-06-21T00:08+0300

2022-06-21T00:08+0300

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Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını ve bu kapsamda bütün önlemlerin alındığını söyledi.Kurban yolculuğunun geldiği yerde başladığını dile getiren Karaca, "Oradaki il ve ilçe müdürlüklerimizde kontrolleri yapılıyor. Veteriner sağlık raporuna dönüştürülüyor. Pasaportlarıyla beraber hareket ediyor" ifadelerini kullandı.Karaca, bu süreçte 300 veteriner hekimin yanı sıra İstanbul Veteriner Hekimler Odası, jandarma, emniyet ve belediye gibi ilgili kurumlarla sahada hummalı ortak bir çalışma yürüteceklerini, halihazırda jandarma ve emniyetle birlikte yol kontrolleri yaptıklarını anlattı.'Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz'Hayvan sayısıyla ilgili de herhangi bir problem olmayacağını aktaran Karaca, "Geçen yıl 74 bin civarında büyükbaş, 65-68 bin civarında küçükbaş hayvan kestik. Aşağı yukarı yine aynı sayıyı bekliyoruz. Onunla ilgili de yapılan sayımlarda, öngörülerimizde herhangi bir problem olmayacağını görüyoruz" dedi.Karaca, yaş kontrolleri konusunda içleri rahat etmeyen vatandaşlara görevlilerin yardımcı olacağını dile getirerek, "Dişten de yaş tayin olabilir. Biliyorsunuz ki sığırlarda iki, keçilerde bir yaş doldurulması gerekiyor. Koyunlarda ise annesi kadar olduğunda, 6 aylıktan sonra kesim olgunluğuna erişebiliyor" ifadelerini kullandı.Kurbanlık alımı ve kesimiKurbanlık alımı ve kesimi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, şunları kaydetti:Hayvanların bilgileri bir programda toplandıAhmet Yavuz Karaca, pazarda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, "Vatandaşlarımız pazardan hayvan alırken kulak küpelerine bakacaklar, gözleri diri mi, mat mı, geviş getiriyorlar mı, kör topal olmayacak, kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ağız burun akıntısı var mı, genel durumları nasıl onlara bakacaklar. Bir de bakanlığımızın internet sitesi var. Orada TÜRKVET diye bir sistem var. Bu programda hayvanın küpe numarasını girdiğinizde bütün bilgilere ulaşılacak" şeklinde konuştu.Sıcak havada et saklama koşullarının önemine dikkati çeken Karaca, etlerin sıcak mevsimde kestikten sonra hemen oda sıcaklığına soğuyana kadar yayılmasını ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pay edilmesi gerektiğini söyledi.Karaca, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220612/13-tonluk-kurbanlik-boga-80-bin-liradan-satisa-cikti-1057304664.html

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istanbul, kurban, kurban bayramı, kurbanlık