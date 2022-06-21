https://tr.sputniknews.com/20220621/macar-yuzucu-milaktan-200-metre-kelebekte-yeni-dunya-rekoru-1057727863.html

Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru

Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T23:24+0300

2022-06-21T23:24+0300

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spor

fina

yüzme

macaristan

rekor

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.

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fina, yüzme, macaristan, rekor