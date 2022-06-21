https://tr.sputniknews.com/20220621/macar-yuzucu-milaktan-200-metre-kelebekte-yeni-dunya-rekoru-1057727863.html
Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru
Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru
Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T23:24+0300
2022-06-21T23:24+0300
2022-06-21T23:24+0300
spor
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yüzme
macaristan
rekor
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.
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fina, yüzme, macaristan, rekor
Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru
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Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.