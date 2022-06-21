Mansur Yavaş: Ankara'da pahalı su satışından elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu

"Haziran aylarında her zaman yağış olurdu ancak artık iklim değişikliğinin ve çarpık kentleşmenin de etkisiyle yağışın boyutu, hızı ve etkisi değişir oldu. Kentimizde maalesef son dönemde şehir selleri meydana geliyor. Bazı ilçelerde damla bile düşmezken bazı ilçelerde taş üstünde taş kalmıyor. Yağışın üst üste gelmesi sonucu ise toprağın doyma oranı artıyor ve her takip eden yağış, takip ettiği yağıştan daha tehlikeli bir durum oluşturuyor. İşte iklim değişikliği ve çarpık kentleşme ortamında, Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu. 2005–2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı ortalama 1.6 dolardı; yani bugünün parasıyla tonu 28 liraya su satıldı. Bir kez daha vurguluyorum. Bugünün parasıyla suyun tonu 28 liraydı. Bu yüksek tutardaki parayla da helikopterler alındı; atıl havuzlar ve otopark sistemleri kurup uçuş okulları açıldı. ASKİ’nin milyarlarca lirası Fen İşleri’nin yatırımlarına aktarılırken, kendi yapması gereken altyapı yatırımları sürekli ötelendi. Biz ise bugünkü koşullarda 0.7 dolara temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."