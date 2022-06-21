https://tr.sputniknews.com/20220621/mansur-yavastan-asure-isteyen-busra-hemsireyi-tehdit-eden-sahis-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1057721258.html

Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T21:24+0300

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aşure

mansur yavaş

kadına şiddet

hemşire

türkiye

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Mansur Yavaş'tan sosyal medya üzerinden kendisinden aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs 6 ay indirimsiz, ertelemesiz hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Yavaş, Twitter hesabından yaptı.Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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aşure, mansur yavaş, kadına şiddet, hemşire