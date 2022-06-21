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https://tr.sputniknews.com/20220621/mansur-yavastan-asure-isteyen-busra-hemsireyi-tehdit-eden-sahis-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1057721258.html
Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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aşure
mansur yavaş
kadına şiddet
hemşire
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Mansur Yavaş'tan sosyal medya üzerinden kendisinden aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs 6 ay indirimsiz, ertelemesiz hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Yavaş, Twitter hesabından yaptı.Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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aşure, mansur yavaş, kadına şiddet, hemşire

Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

21:24 21.06.2022 (güncellendi: 21:28 21.06.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı" açıklamasında bulundu.
Mansur Yavaş'tan sosyal medya üzerinden kendisinden aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs 6 ay indirimsiz, ertelemesiz hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Yavaş, Twitter hesabından yaptı.
Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı. Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım."
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