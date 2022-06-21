Mansur Yavaş'tan aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
21:24 21.06.2022 (güncellendi: 21:28 21.06.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı" açıklamasında bulundu.
Mansur Yavaş'tan sosyal medya üzerinden kendisinden aşure isteyen Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs 6 ay indirimsiz, ertelemesiz hapis cezasına çarptırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Yavaş, Twitter hesabından yaptı.
Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz. Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı. Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım."
Sadece bizden aşure istediği için tehdit edilmişti Büşra hemşiremiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 21, 2022
Kadınlara saldırılar normalleşmesin diye dava açtık, şahıs 6 ay indirimsiz ertelemesiz hapis cezası aldı.
Hukukçu kimliğimle de belirtmek isterim ki asla mücadeleden vazgeçmeyin, her zaman yanınızdayım. https://t.co/9Gh2dBAsdX