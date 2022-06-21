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Mansur Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu
Mansur Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ünal hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünal... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:53+0300
2022-06-21T18:00+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.Ünal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Yavaş'ın kendisi hakkında, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde iddialarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili'ne müdahale etmeyerek görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.Yavaş'ın oturumlara katılmadığı dönemlerde meclisi yönettiğini belirten Ünal, "Ben hukukçuyum. Mevzuat ne diyorsa meclisi ona göre yönetiyorum. Gerekli görülen yerlerde kim olursa olsun uyarılarımızı yetkimiz dahilinde yapıyoruz. Ayrıca, uyardığım zamanda da arkadaşlar konuşmaya devam ediyor. Yani bütün konuşmacılar açısından bu böyledir, sadece Sayın Murat Köse için değildir" diye konuştu.'Bu suç duyurusu beyhude bir uğraştırYavaş'ın, mayıs ayı ilk oturumunu yönetirken, gerçekleri söylediği için kendisini zabıtalarla meclisten attırmak istediğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
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mansur yavaş, fatih ünal

Mansur Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu

17:53 21.06.2022 (güncellendi: 18:00 21.06.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ünal hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada "Suç bastırmak için meclisi kötü idare ettiğimi iddia ederek beni savcılığa vermiş. Bence bu suç duyurusu beyhude bir uğraştır. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ünal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Yavaş'ın kendisi hakkında, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde iddialarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili'ne müdahale etmeyerek görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.
Yavaş'ın oturumlara katılmadığı dönemlerde meclisi yönettiğini belirten Ünal, "Ben hukukçuyum. Mevzuat ne diyorsa meclisi ona göre yönetiyorum. Gerekli görülen yerlerde kim olursa olsun uyarılarımızı yetkimiz dahilinde yapıyoruz. Ayrıca, uyardığım zamanda da arkadaşlar konuşmaya devam ediyor. Yani bütün konuşmacılar açısından bu böyledir, sadece Sayın Murat Köse için değildir" diye konuştu.

'Bu suç duyurusu beyhude bir uğraştır

Yavaş'ın, mayıs ayı ilk oturumunu yönetirken, gerçekleri söylediği için kendisini zabıtalarla meclisten attırmak istediğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
"Meclisi yönetirken konuşmak isteyen bütün meclis üyelerine söz veriyorum. Buna CHP Grup Başkanvekili, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve MHP Grup Başkanvekili de dahildir. Buradaki asıl konu meclisi idare etmemize tahammülleri olmaması. Meclis Başkanvekilinin görevi kötüye kullanması diye bir şey söz konusu değildir. Mansur Bey'in meclisi provoke eden, meclis üyelerini konuşturmayan 'sen sus' diyen anti demokratik yönetim tarzı var. Suç bastırmak için meclisi kötü idare ettiğimi iddia ederek beni savcılığa vermiş. Bence bu suç duyurusu beyhude bir uğraştır. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Mansur Bey'i bu konuda acziyet içerisinde görüyorum."
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