https://tr.sputniknews.com/20220621/mansur-yavastan-meclis-baskanvekili-unal-hakkinda-suc-duyurusu-1057712088.html

Mansur Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ünal hakkında 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ünal... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T17:53+0300

2022-06-21T17:53+0300

2022-06-21T18:00+0300

mansur yavaş

fatih ünal

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.Ünal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Yavaş'ın kendisi hakkında, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde iddialarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili'ne müdahale etmeyerek görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.Yavaş'ın oturumlara katılmadığı dönemlerde meclisi yönettiğini belirten Ünal, "Ben hukukçuyum. Mevzuat ne diyorsa meclisi ona göre yönetiyorum. Gerekli görülen yerlerde kim olursa olsun uyarılarımızı yetkimiz dahilinde yapıyoruz. Ayrıca, uyardığım zamanda da arkadaşlar konuşmaya devam ediyor. Yani bütün konuşmacılar açısından bu böyledir, sadece Sayın Murat Köse için değildir" diye konuştu.'Bu suç duyurusu beyhude bir uğraştırYavaş'ın, mayıs ayı ilk oturumunu yönetirken, gerçekleri söylediği için kendisini zabıtalarla meclisten attırmak istediğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

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mansur yavaş, fatih ünal