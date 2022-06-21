https://tr.sputniknews.com/20220621/mesut-ozil-cocukluk-askim-fenerbahcede-yasamayi-arzu-ettigim-bircok-hedefim-var-1057716394.html

Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım"... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:41+0300

2022-06-21T19:41+0300

2022-06-21T19:43+0300

spor

mesut özil

fenerbahçe

futbol

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüpte yaşamayı arzu ettiği hedefleri gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağını söyledi.33 yaşındaki yıldız futbolcu, "şahsına yönelik itibarsızlaştırma çabalarını engellemek ve camiayı doğru bilgilendirmek adına" sosyal medya hesaplarından açıklama yaptığını aktardı.Bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarını sürdürdüğünü ve çocukluk aşkına kavuşmak, katkı vermek için sabırla zamanının gelmesini beklediğini belirten Mesut Özil, şunları kaydetti:

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2022

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mesut özil, fenerbahçe, futbol