https://tr.sputniknews.com/20220621/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1057705323.html
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:35+0300
2022-06-21T15:35+0300
2022-06-21T15:35+0300
türkiye
orman yangını
muğla
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Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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orman yangını, muğla
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.