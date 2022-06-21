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Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:35+0300
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türkiye
orman yangını
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Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
türkiye
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orman yangını, muğla

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

15:35 21.06.2022
© DHAOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© DHA
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Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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