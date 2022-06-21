https://tr.sputniknews.com/20220621/muglada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1057705323.html

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T15:35+0300

2022-06-21T15:35+0300

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türkiye

orman yangını

muğla

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Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

türkiye

muğla

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2022

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orman yangını, muğla