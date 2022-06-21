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Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı
Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı
Sanatçı Müjdat Gezen, koronavirüse yakalandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:26+0300
2022-06-21T14:26+0300
koronavirüs
koronavirüs
müjdat gezen
tiyatro
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Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen Kovid-19'a yakalandı.Gezen'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/tayvanda-koronaviruse-yakalanan-cocugun-tirnaklari-beyazladi-1057654307.html
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koronavirüs, müjdat gezen, tiyatro

Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı

14:26 21.06.2022
© AA / Ahmet Bolat Müjdat Gezen
Müjdat Gezen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA / Ahmet Bolat
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Sanatçı Müjdat Gezen, koronavirüse yakalandı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen Kovid-19'a yakalandı.
Gezen'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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