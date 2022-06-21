https://tr.sputniknews.com/20220621/mujdat-gezen-koronaviruse-yakalandi-1057702091.html

Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı

Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı

Sanatçı Müjdat Gezen, koronavirüse yakalandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T14:26+0300

2022-06-21T14:26+0300

2022-06-21T14:26+0300

koronavirüs

koronavirüs

müjdat gezen

tiyatro

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Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen Kovid-19'a yakalandı.Gezen'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220620/tayvanda-koronaviruse-yakalanan-cocugun-tirnaklari-beyazladi-1057654307.html

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koronavirüs, müjdat gezen, tiyatro