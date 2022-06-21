https://tr.sputniknews.com/20220621/mujdat-gezen-koronaviruse-yakalandi-1057702091.html
Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı
Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı
Sanatçı Müjdat Gezen, koronavirüse yakalandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T14:26+0300
2022-06-21T14:26+0300
2022-06-21T14:26+0300
koronavirüs
koronavirüs
müjdat gezen
tiyatro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103678/19/1036781904_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_2732d09c6a70d852685c7a8f66676b9a.jpg
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen Kovid-19'a yakalandı.Gezen'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/tayvanda-koronaviruse-yakalanan-cocugun-tirnaklari-beyazladi-1057654307.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103678/19/1036781904_35:0:1107:804_1920x0_80_0_0_ce0b5b7183f25fe925c067ded91ab460.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, müjdat gezen, tiyatro
Müjdat Gezen koronavirüse yakalandı
Abone ol
Sanatçı Müjdat Gezen, koronavirüse yakalandı.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen Kovid-19'a yakalandı.
Gezen'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.